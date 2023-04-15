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Купить пентхаус в Бавария, Германия

Мюнхен
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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальнив Мюнхен, Германия
Пентхаус 3 спальни
Мюнхен, Германия
€ 3,500,000
Этот необычный пентхаус с захватывающим видом на Аммерзее расположен в эксклюзивном жилом ко…

Параметры недвижимости в Бавария, Германия

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