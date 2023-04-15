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Купить дом в Бавария, Германия

Мюнхен
2
Грюнвальд
1
Обераммергау
1
Фатерштеттен
1
Штарнберг
1
9 объектов найдено
Вилла 10 комнатв Грюнвальд, Германия
Вилла 10 комнат
Грюнвальд, Германия
10 Количество комнат 490 м² Количество этажей 2
€ 11,500,000
10-комнатная вилла с лифтом с большим участком в престижном районе Мюнхена - Грюнвальд. Гос…
Вилла 7 комнатв Штарнберг, Германия
Вилла 7 комнат
Штарнберг, Германия
7 Количество комнат 350 м² Количество этажей 2
€ 10,500,000
Вилла в стиле хай-тек с роскошным оборудованием, садом и с бассейном на озере Штарнберг в эл…
Дом 5 комнатв Dornach, Германия
Дом 5 комнат
Dornach, Германия
5 Количество комнат 172 м² Количество этажей 2
€ 2,600,000
Элегантная и высококачественная городская вилла с террасой в зеленом районе столицы Баварии …
Замокв Бавария, Германия
Замок
Бавария, Германия
1 300 м²
€ 17,000,000
Германия Бавария Старинный замок в Баварии Великолепный, неприступ…
Виллав Бавария, Германия
Вилла
Бавария, Германия
1 174 м²
€ 3,500,000
Германия Бавария &nbsp; Шикарная вилла с участком 6га &nbsp; Ш…
Домв Мюнхен, Германия
Дом
Мюнхен, Германия
518 м²
€ 4,200,000
Этот загородный дом в традиционном альпийском стиле расположен в абсолютно идиллическом мест…
Дом 8 спаленв Фатерштеттен, Германия
Дом 8 спален
Фатерштеттен, Германия
608 м²
€ 2,695,000
Современный дом с разнообразными возможностями расположен в местечке Фатерштеттен в Баварии,…
Замок 7 спаленв Обераммергау, Германия
Замок 7 спален
Обераммергау, Германия
250 м²
€ 2,950,000
Изысканный замок расположен в Обераммергау, Бавария. Замок, окруженный живописными сельскими…
Вилла 3 спальнив Мюнхен, Германия
Вилла 3 спальни
Мюнхен, Германия
146 м²
€ 1,380,000
Дом находится в престижном районе на юго-западе Мюнхена. Дом построен в стиле классической …

Параметры недвижимости в Бавария, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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