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Купить замок в Бавария, Германия

Обераммергау
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2 объекта найдено
Замокв Бавария, Германия
Замок
Бавария, Германия
1 300 м²
€ 17,000,000
Германия Бавария Старинный замок в Баварии Великолепный, неприступ…
Замок 7 спаленв Обераммергау, Германия
Замок 7 спален
Обераммергау, Германия
250 м²
€ 2,950,000
Изысканный замок расположен в Обераммергау, Бавария. Замок, окруженный живописными сельскими…

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