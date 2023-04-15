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Купить квартиру в Бавария, Германия

Мюнхен
17
Ашаффенбург
1
Оттобрунн
1
Хар
1
Квартира В архив
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24 объекта найдено
Кондо 3 комнатыв Мюнхен, Германия
Кондо 3 комнаты
Мюнхен, Германия
3 Количество комнат 85 м² Количество этажей 5
€ 825,000
3-комнатная квартира в Мюнхене с двумя балконами и со светлыми комнатами. В квартире: -…
Квартира 3 комнатыв Dornach, Германия
Квартира 3 комнаты
Dornach, Германия
3 Количество комнат 85 м² Количество этажей 4
€ 610,000
Современная квартира на 4 этаже c террасой, выходящей на юго-запад, находится в небольшом, о…
Квартира 3 комнатыв Unterbiberg, Германия
Квартира 3 комнаты
Unterbiberg, Германия
3 Количество комнат 82 м² Количество этажей 4
€ 890,000
Идеальное сочетание комфорты икачества жизни: 3-х комнатная квартира с балконом и гостевым т…
Квартира 3 комнатыв Ашаффенбург, Германия
Квартира 3 комнаты
Ашаффенбург, Германия
3 Количество комнат 110 м² Количество этажей 6
€ 635,000
Воплотите Вашу мечту в реальность - комфортное жилье в популярном живописном районе баварско…
Студия 1 комнатав Мюнхен, Германия
Студия 1 комната
Мюнхен, Германия
1 Количество комнат 42 м² Количество этажей 6
€ 350,000
Квартира находится на первом этаже небольшого жилого комплекса из 20 квартир. Последний ре…
Квартира 2 комнатыв Мюнхен, Германия
Квартира 2 комнаты
Мюнхен, Германия
2 Количество комнат 48 м² Количество этажей 4
€ 470,000
Светлая и удобно спроектированная 2-комнатная квартира находится на 3-м этаже ухоженного мно…
Квартира 1 комнатав Мюнхен, Германия
Квартира 1 комната
Мюнхен, Германия
1 Количество комнат 46 м² Количество этажей 5
€ 500,000
Эта просторная квартира площадью около 46 м² расположена на 5 этаже ухоженного дома 1970 год…
Кондо 2 комнатыв Мюнхен, Германия
Кондо 2 комнаты
Мюнхен, Германия
2 Количество комнат 59 м² Количество этажей 5
€ 510,000
Благоустроенная 2-комнатная квартира в хорошем состоянии в Мюнхене. Квартира находится на …
Кондо 2 комнатыв Мюнхен, Германия
Кондо 2 комнаты
Мюнхен, Германия
2 Количество комнат 66 м² Количество этажей 4
€ 470,000
2-комнатная квартира в Мюнхене в хорошем состоянии (ремонт проводился своевременно).…
Кондо 3 комнатыв Мюнхен, Германия
Кондо 3 комнаты
Мюнхен, Германия
3 Количество комнат 99 м² Количество этажей 5
€ 1,300,000
Просторная 3-х комнатная квартира в центральном престижном районе Мюнхена с большими потолка…
Квартира 3 комнатыв Мюнхен, Германия
Квартира 3 комнаты
Мюнхен, Германия
3 Количество комнат 100 м² Количество этажей 6
€ 1,290,000
3-х комнатная просторная квартира с балконом в новом доме в Мюнхене - районе Пазинг. В кварт…
Кондо 3 комнатыв Оттобрунн, Германия
Кондо 3 комнаты
Оттобрунн, Германия
3 Количество комнат 82 м² Количество этажей 5
€ 870,000
3-комнатная квартира на первом этаже многоквартирного дома в центральном районе Мюнхена. Св…
Студия 1 комнатав Kreuzpullach, Германия
Студия 1 комната
Kreuzpullach, Германия
1 Количество комнат 42 м² Количество этажей 4
€ 430,000
1-комнатная квартира в хорошем состоянии в центральном районе Мюнхена. Индивидуальная санте…
Квартира 3 комнатыв Hoellriegelskreuth, Германия
Квартира 3 комнаты
Hoellriegelskreuth, Германия
3 Количество комнат 140 м² Количество этажей 5
€ 1,700,000
Продается 2-х уровневая квартира в Мюнхене с оборудованной кухней. На нижнем этаже кварт…
Кондо 2 комнатыв Мюнхен, Германия
Кондо 2 комнаты
Мюнхен, Германия
2 Количество комнат 57 м² Количество этажей 6
€ 620,000
Эта тихая и просторная 2-комнатная квартира с балконом расположена всего в нескольких минута…
Студия 1 комнатав Мюнхен, Германия
Студия 1 комната
Мюнхен, Германия
1 Количество комнат 34 м² Количество этажей 5
€ 349,900
Компактные 1-комнатные апартаменты с балконом в Мюнхене в непосредственной близости от Англи…
Студия 1 комнатав Хар, Германия
Студия 1 комната
Хар, Германия
1 Количество комнат 59 м² Количество этажей 3
€ 570,000
1-комнатная мансардная квартира с террасой на крыше находится на 3-м этаже в доме в районе М…
Квартира 4 спальнив Мюнхен, Германия
Квартира 4 спальни
Мюнхен, Германия
€ 2,850,000
Квартира убеждает своей близостью к Изару, яркостью, благодаря окнам от пола до потолка, иде…
Пентхаус 3 спальнив Мюнхен, Германия
Пентхаус 3 спальни
Мюнхен, Германия
€ 3,500,000
Этот необычный пентхаус с захватывающим видом на Аммерзее расположен в эксклюзивном жилом ко…
Квартира 5 комнатв Мюнхен, Германия
Квартира 5 комнат
Мюнхен, Германия
5 Количество комнат 130 м²
€ 1,500,000
Характеристики Количество гаражей/парковочных мест 1 Свободно с по договоренно…
Квартира 1 спальняв Мюнхен, Германия
Квартира 1 спальня
Мюнхен, Германия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 125 м²
€ 1,100,000
К вашему вниманию квартира с видовой террасой и зимним садом Жилая площадь: 108 м² Гостина…
Квартира 6 спаленв Мюнхен, Германия
Квартира 6 спален
Мюнхен, Германия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 207 м²
€ 2,495,000
Покупка недвижимости - это нечто особенное. Имея собственную недвижимость, вы устанавливаете…
Квартира 5 спаленв Мюнхен, Германия
Квартира 5 спален
Мюнхен, Германия
307 м²
€ 3,800,000
Эти красивые апартаменты занимают весь первый этаж здания в престижном районе - Богенхаузен…
Квартира 4 спальнив Мюнхен, Германия
Квартира 4 спальни
Мюнхен, Германия
5 Количество комнат 5 ванных комнат 260 м²
€ 5,500,000
Роскошная квартира в престижном районе Мюнхена, Бавария. Площадь квартиры составляет 260 кв.…

Параметры недвижимости в Бавария, Германия

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