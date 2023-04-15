Германия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Германии
Новые дома в Германии
Все новостройки в Германии
1
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Германии
Жилая
Квартира в Германии
Пентхаус
Кондо
Студия
Дом в Германии
Вилла
Замок
Таунхаус
Земельные участки в Германии
Элитная недвижимость в Германии
Найти агента в Германии
Агентства недвижимости в Германии
Агенты в Германии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Германии
Магазин
Отель
Доходный дом
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Германии
Найти агента в Германии
Агентства недвижимости в Германии
Агенты в Германии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Германии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Германия
Бавария
Купить недвижимость в Бавария, Германия
Мюнхен
19
Ашаффенбург
1
Грюнвальд
1
Обераммергау
1
Оттобрунн
1
Фатерштеттен
1
Хар
1
Штарнберг
1
Очистить
33 объекта найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 3 комнаты
Dornach, Германия
3 Количество комнат
85 м²
Количество этажей 4
€ 610,000
Современная квартира на 4 этаже c террасой, выходящей на юго-запад, находится в небольшом, о…
Студия 1 комната
Мюнхен, Германия
1 Количество комнат
42 м²
Количество этажей 6
€ 350,000
Квартира находится на первом этаже небольшого жилого комплекса из 20 квартир. Последний ре…
Квартира 2 комнаты
Мюнхен, Германия
2 Количество комнат
48 м²
Количество этажей 4
€ 470,000
Светлая и удобно спроектированная 2-комнатная квартира находится на 3-м этаже ухоженного мно…
Квартира 1 комната
Мюнхен, Германия
1 Количество комнат
46 м²
Количество этажей 5
€ 500,000
Эта просторная квартира площадью около 46 м² расположена на 5 этаже ухоженного дома 1970 год…
Кондо 3 комнаты
Мюнхен, Германия
3 Количество комнат
85 м²
Количество этажей 5
€ 825,000
3-комнатная квартира в Мюнхене с двумя балконами и со светлыми комнатами. В квартире: -…
Кондо 2 комнаты
Мюнхен, Германия
2 Количество комнат
59 м²
Количество этажей 5
€ 510,000
Благоустроенная 2-комнатная квартира в хорошем состоянии в Мюнхене. Квартира находится на …
Кондо 2 комнаты
Мюнхен, Германия
2 Количество комнат
66 м²
Количество этажей 4
€ 470,000
2-комнатная квартира в Мюнхене в хорошем состоянии (ремонт проводился своевременно).…
Кондо 3 комнаты
Мюнхен, Германия
3 Количество комнат
99 м²
Количество этажей 5
€ 1,300,000
Просторная 3-х комнатная квартира в центральном престижном районе Мюнхена с большими потолка…
Квартира 3 комнаты
Ашаффенбург, Германия
3 Количество комнат
110 м²
Количество этажей 6
€ 635,000
Воплотите Вашу мечту в реальность - комфортное жилье в популярном живописном районе баварско…
Квартира 3 комнаты
Unterbiberg, Германия
3 Количество комнат
82 м²
Количество этажей 4
€ 890,000
Идеальное сочетание комфорты икачества жизни: 3-х комнатная квартира с балконом и гостевым т…
Кондо 3 комнаты
Оттобрунн, Германия
3 Количество комнат
82 м²
Количество этажей 5
€ 870,000
3-комнатная квартира на первом этаже многоквартирного дома в центральном районе Мюнхена. Св…
Квартира 3 комнаты
Мюнхен, Германия
3 Количество комнат
100 м²
Количество этажей 6
€ 1,290,000
3-х комнатная просторная квартира с балконом в новом доме в Мюнхене - районе Пазинг. В кварт…
Студия 1 комната
Kreuzpullach, Германия
1 Количество комнат
42 м²
Количество этажей 4
€ 430,000
1-комнатная квартира в хорошем состоянии в центральном районе Мюнхена. Индивидуальная санте…
Квартира 3 комнаты
Hoellriegelskreuth, Германия
3 Количество комнат
140 м²
Количество этажей 5
€ 1,700,000
Продается 2-х уровневая квартира в Мюнхене с оборудованной кухней. На нижнем этаже кварт…
Студия 1 комната
Хар, Германия
1 Количество комнат
59 м²
Количество этажей 3
€ 570,000
1-комнатная мансардная квартира с террасой на крыше находится на 3-м этаже в доме в районе М…
Кондо 2 комнаты
Мюнхен, Германия
2 Количество комнат
57 м²
Количество этажей 6
€ 620,000
Эта тихая и просторная 2-комнатная квартира с балконом расположена всего в нескольких минута…
Студия 1 комната
Мюнхен, Германия
1 Количество комнат
34 м²
Количество этажей 5
€ 349,900
Компактные 1-комнатные апартаменты с балконом в Мюнхене в непосредственной близости от Англи…
Вилла 10 комнат
Грюнвальд, Германия
10 Количество комнат
490 м²
Количество этажей 2
€ 11,500,000
10-комнатная вилла с лифтом с большим участком в престижном районе Мюнхена - Грюнвальд. Гос…
Вилла 7 комнат
Штарнберг, Германия
7 Количество комнат
350 м²
Количество этажей 2
€ 10,500,000
Вилла в стиле хай-тек с роскошным оборудованием, садом и с бассейном на озере Штарнберг в эл…
Дом 5 комнат
Dornach, Германия
5 Количество комнат
172 м²
Количество этажей 2
€ 2,600,000
Элегантная и высококачественная городская вилла с террасой в зеленом районе столицы Баварии …
Замок
Бавария, Германия
1 300 м²
€ 17,000,000
Германия Бавария Старинный замок в Баварии Великолепный, неприступ…
Вилла
Бавария, Германия
1 174 м²
€ 3,500,000
Германия Бавария Шикарная вилла с участком 6га Ш…
Квартира 4 спальни
Мюнхен, Германия
€ 2,850,000
Квартира убеждает своей близостью к Изару, яркостью, благодаря окнам от пола до потолка, иде…
Пентхаус 3 спальни
Мюнхен, Германия
€ 3,500,000
Этот необычный пентхаус с захватывающим видом на Аммерзее расположен в эксклюзивном жилом ко…
Дом
Мюнхен, Германия
518 м²
€ 4,200,000
Этот загородный дом в традиционном альпийском стиле расположен в абсолютно идиллическом мест…
Квартира 5 комнат
Мюнхен, Германия
5 Количество комнат
130 м²
€ 1,500,000
Характеристики Количество гаражей/парковочных мест 1 Свободно с по договоренно…
Квартира 1 спальня
Мюнхен, Германия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
125 м²
€ 1,100,000
К вашему вниманию квартира с видовой террасой и зимним садом Жилая площадь: 108 м² Гостина…
Квартира 6 спален
Мюнхен, Германия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
207 м²
€ 2,495,000
Покупка недвижимости - это нечто особенное. Имея собственную недвижимость, вы устанавливаете…
Дом 8 спален
Фатерштеттен, Германия
608 м²
€ 2,695,000
Современный дом с разнообразными возможностями расположен в местечке Фатерштеттен в Баварии,…
Замок 7 спален
Обераммергау, Германия
250 м²
€ 2,950,000
Изысканный замок расположен в Обераммергау, Бавария. Замок, окруженный живописными сельскими…
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Бавария, Германия
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты