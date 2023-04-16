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Купить недвижимость с бассейном в Баден-Вюртемберг, Германия

Баден-Баден
3
Denzlingen
1
Gemeindeverwaltungsverband Waldenbuch Steinenbronn
1
GVV Denzlingen-Voerstetten-Reute
1
Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft der Stadt Nuertingen
1
VVG der Stadt Emmendingen
1
Weil der Stadt
1
Штутгарт
1
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Параметры недвижимости в Баден-Вюртемберг, Германия

с видом на озеро
недорогая
элитное
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