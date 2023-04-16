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Купить дом в Баден-Вюртемберг, Германия

Эрбах
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2 объекта найдено
Дом 5 спаленв Эрбах, Германия
Дом 5 спален
Эрбах, Германия
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 660,000
Просторный особняк с двумя окружающими садами в сказочном месте недалеко от берегов Дуная на…
Замокв Баден-Вюртемберг, Германия
Замок
Баден-Вюртемберг, Германия
700 м²
€ 1,300,000
Старинный замок 16 века расположен в небольшом городке Фихтенау, Баден-Вюртемберг. Замок рас…

Параметры недвижимости в Баден-Вюртемберг, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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