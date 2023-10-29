Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Германия
  4. Баден-Вюртемберг
  5. Дуплексы

Дуплексы в Баден-Вюртемберг, Германия

Дуплекс В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнаты в Баден-Баден, Германия
Квартира 3 комнаты
Баден-Баден, Германия
Комнаты 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 4
Предлагаемая к покупке отремонтированная и ухоженная 4-комнатная квартиранаходится на 1-м эт…
€984,448
Дом 3 спальни в Рёта, Германия
Дом 3 спальни
Рёта, Германия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 3
€447,236
Дом 7 комнат с парковкой, с балконом в Bad Homburg vor der Hoehe, Германия
Дом 7 комнат с парковкой, с балконом
Bad Homburg vor der Hoehe, Германия
Комнаты 7
Площадь 175 м²
Количество этажей 3
Современный "умный дом" с центральным расположением в курортном городе Бад Хомбург. Кол…
€1,85 млн
Замок с мебелью, с гаражом, с охраняемой территорией в Германия
Замок с мебелью, с гаражом, с охраняемой территорией
Германия
Предлагаемый замок находится в очень живописном месте, окружен прудом с форелью. Несмотря н…
€2,08 млн
Квартира 2 комнаты в Берлин, Германия
Квартира 2 комнаты
Берлин, Германия
Комнаты 2
Площадь 72 м²
Количество этажей 5
В квартире 2 комнаты с паркетом из натурального дерева, терраса с зеленым садом. Просторная …
€459,742
Кондо 2 комнаты в Velber, Германия
Кондо 2 комнаты
Velber, Германия
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Количество этажей 4
Новая 2-х комнатная квартира в привлекательном квартале Ганновера - Вассерштадт Лиммер. Со…
€429,759
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом в Берлин, Германия
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом
Берлин, Германия
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Количество этажей 2
2-х комнатная квартира с балконом в Берлине - районе Адлерсхоф. Открытая гостиная/столовая с…
€429,759
Квартира 3 комнаты в Hoellriegelskreuth, Германия
Квартира 3 комнаты
Hoellriegelskreuth, Германия
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 5
Продается 2-х уровневая квартира в Мюнхене с оборудованной кухней. На нижнем этаже кварт…
€1,70 млн
Кондо 2 комнаты с парковкой, с балконом в Гау-Бишофсхайм, Германия
Кондо 2 комнаты с парковкой, с балконом
Гау-Бишофсхайм, Германия
Комнаты 2
Площадь 58 м²
Количество этажей 4
Проект предлагает изысканные, индивидуальные, квартиры балконом или лоджией с высококачестве…
€474,734
Квартира 1 спальня в Мюнхен, Германия
Квартира 1 спальня
Мюнхен, Германия
Количество спален 1
Современная квартира над крышами Мюнхена Классический дизайн, продуманная концепция помещ…
€374,533
Кондо 1 комната в Берлин, Германия
Кондо 1 комната
Берлин, Германия
Комнаты 1
Площадь 51 м²
Количество этажей 4
1-комнатная квартира на первом этаже с садом в Берлине. Оборудование: - в квартире про…
€329,815
Вилла 9 комнат с парковкой в Dreieich, Германия
Вилла 9 комнат с парковкой
Dreieich, Германия
Комнаты 9
Площадь 415 м²
Количество этажей 2
Современная 9-комнатная вилла с открытым бассейном и большим участком в центре Франкфурта - …
€5,50 млн

Параметры недвижимости в Баден-Вюртемберг, Германия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти