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Купить замок в Баден-Вюртемберг, Германия

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1 объект найдено
Замокв Баден-Вюртемберг, Германия
Замок
Баден-Вюртемберг, Германия
700 м²
€ 1,300,000
Старинный замок 16 века расположен в небольшом городке Фихтенау, Баден-Вюртемберг. Замок рас…

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