Купить квартиру в Баден-Вюртемберг, Германия

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Баден-Вюртемберг
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Квартира 3 комнаты
Баден-Баден, Германия
3 Количество комнат
150 м²
Количество этажей 4
€ 985,000
Предлагаемая к покупке отремонтированная и ухоженная 4-комнатная квартиранаходится на 1-м эт…
Квартира 5 комнат
Баден-Баден, Германия
5 Количество комнат
183 м²
Количество этажей 4
€ 1,200,000
Квартира с высококачественным оборудованием (категории люкс) расположена в ухоженном совреме…
Квартира 2 комнаты
Баден-Баден, Германия
2 Количество комнат
70 м²
Количество этажей 4
€ 400,000
Предлагаемая к покупке светлая и уютная 2-комнатная квартира площадью около 70 м² и располож…
Квартира 3 комнаты
Штутгарт, Германия
3 Количество комнат
81 м²
Количество этажей 2
€ 560,000
3-х комнатная квартира в новом доме с лифтом с центральным расположением в г. Штутгарт. О…
Квартира 5 комнат
Wolfschlugen, Германия
5 Количество комнат
110 м²
Количество этажей 3
€ 670,000
Трехэтажный современный многоквартирный дом в Штутгарте из 6 квартир, большей частью в котор…
Квартира 2 комнаты
Weil der Stadt, Германия
2 Количество комнат
45 м²
Количество этажей 4
€ 320,000
Ухоженная 2-комнатная квартира находится на первом этажемногоквартирного дома, в отличном ме…
Квартира 2 комнаты
Steinenbronn, Германия
2 Количество комнат
50 м²
Количество этажей 7
€ 350,500
Продается отремонтированная 2-комнатная квартирана 2-м этаже многоквартирного дома в Штутгар…
Квартира 3 комнаты
Sexau, Германия
3 Количество комнат
74 м²
Количество этажей 3
€ 335,000
Квартира находится на 2 этаже жилого дома 1989 года постройки. Сообщество владельцев состоит…
Квартира 3 комнаты
Denzlingen, Германия
3 Количество комнат
80 м²
Количество этажей 1
€ 398,000
Светлая, уютная 3-комнатная квартира на 1 этаже ухоженного многоквартирного дома. Есть лифт.…
Параметры недвижимости в Баден-Вюртемберг, Германия
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