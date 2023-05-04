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Жильё в Баден-Баден, Германия

3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Баден-Баден, Германия
Квартира 3 комнаты
Баден-Баден, Германия
3 Количество комнат 150 м² Количество этажей 4
€ 985,000
Предлагаемая к покупке отремонтированная и ухоженная 4-комнатная квартиранаходится на 1-м эт…
Квартира 5 комнат в Баден-Баден, Германия
Квартира 5 комнат
Баден-Баден, Германия
5 Количество комнат 183 м² Количество этажей 4
€ 1,200,000
Квартира с высококачественным оборудованием (категории люкс) расположена в ухоженном совреме…
Квартира 2 комнаты в Баден-Баден, Германия
Квартира 2 комнаты
Баден-Баден, Германия
2 Количество комнат 70 м² Количество этажей 4
€ 400,000
Предлагаемая к покупке светлая и уютная 2-комнатная квартира площадью около 70 м² и располож…
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