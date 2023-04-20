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Купить недвижимость в Бад-Фильбель, Германия

1 объект найдено
Вилла 9 комнатв Бад-Фильбель, Германия
Вилла 9 комнат
Бад-Фильбель, Германия
9 Количество комнат 320 м² Количество этажей 2
€ 2,500,000
Красивый загородный дом с камином во французском стиле в спокойном и тихом пригороде Франкфу…
Realting.com
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