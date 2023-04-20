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Купить недвижимость в Ашаффенбург, Германия

1 объект найдено
Квартира 3 комнатыв Ашаффенбург, Германия
Квартира 3 комнаты
Ашаффенбург, Германия
3 Количество комнат 110 м² Количество этажей 6
€ 635,000
Воплотите Вашу мечту в реальность - комфортное жилье в популярном живописном районе баварско…
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