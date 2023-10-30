Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Германия
  4. Альсдорф
  5. Бунгало

Бунгало в Альсдорф, Германия

Бунгало В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 5 комнат с балконом в Баден-Баден, Германия
Квартира 5 комнат с балконом
Баден-Баден, Германия
Комнаты 5
Площадь 183 м²
Количество этажей 4
Квартира с высококачественным оборудованием (категории люкс) расположена в ухоженном совреме…
€1,20 млн
Вилла 12 спален с мебелью, с гаражом, с сауной в Потсдам, Германия
Вилла 12 спален с мебелью, с гаражом, с сауной
Потсдам, Германия
Количество спален 12
Площадь 479 м²
Эта восхитительная вилла расположена в Потсдаме, Германия. Построенная в 1896 году Карлом Эн…
€2,34 млн
Квартира 3 комнаты в Rauschendorf, Германия
Квартира 3 комнаты
Rauschendorf, Германия
Комнаты 3
Площадь 71 м²
Количество этажей 4
Предлагаемая 3-комнатная квартира с хорошей планировкой имеет красивую и очень светлую гости…
€410,074
Квартира 5 комнат в Wolfschlugen, Германия
Квартира 5 комнат
Wolfschlugen, Германия
Комнаты 5
Площадь 110 м²
Количество этажей 3
Трехэтажный современный многоквартирный дом в Штутгарте из 6 квартир, большей частью в котор…
€670,120
Кондо 2 комнаты в Берлин, Германия
Кондо 2 комнаты
Берлин, Германия
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
2-х комнатная квартира в популярном районе Берлина - Фридрихсхайн. Площадь гостиной с откры…
€520,093
Кондо 2 комнаты в Берлин, Германия
Кондо 2 комнаты
Берлин, Германия
Комнаты 2
Площадь 56 м²
Количество этажей 3
Предлагаемая квартира находится на втором этаже внебольшом ухоженном многоквартирном доме - …
€430,077
Вилла в Рейнланд-Пфальц, Германия
Вилла
Рейнланд-Пфальц, Германия
Площадь 300 м²
Пример инвестиций: Инвестиционный проект - дом под реставрацию. На данный момент завершена ĸ…
€90,034
Квартира 5 спален с мебелью, с садом, с интернетом в Мюнхен, Германия
Квартира 5 спален с мебелью, с садом, с интернетом
Мюнхен, Германия
Количество спален 5
Площадь 307 м²
Эти красивые апартаменты занимают весь первый этаж здания в престижном районе - Богенхаузен…
€3,56 млн
Кондо 3 комнаты в Берлин, Германия
Кондо 3 комнаты
Берлин, Германия
Комнаты 3
Площадь 78 м²
Количество этажей 6
Светлая 3-комнатная квартира находится на 6-м этаже и является идеальным городским жильем дл…
€665,119
Студия 1 комната в Берлин, Германия
Студия 1 комната
Берлин, Германия
Комнаты 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 4
1-комнатная просторная квартира с высокими потолками расположена в красивом старинном здании…
€300,054
Замок 13 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Германия
Замок 13 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Германия
Количество спален 13
Площадь 8 608 м²
Потрясающий замок расположен на юго-востоке земли Бранденбург в районе Шпрее-Нейсе, Германия…
€3,66 млн
Квартира 4 комнаты в Bad Homburg vor der Hoehe, Германия
Квартира 4 комнаты
Bad Homburg vor der Hoehe, Германия
Комнаты 4
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Просторная 4-х комнатная квартира в новом проекте в курортном пригороде Франкфурта на Майне …
€1,05 млн
Realting.com
Перейти