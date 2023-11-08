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Жильё в Ахен, Германия

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Ахен, Германия
Квартира 3 комнаты
Ахен, Германия
Комнаты 3
Площадь 74 м²
Квартира в Германии в 52080 Aachen, 74 m2
€180,000

Параметры недвижимости в Ахен, Германия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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