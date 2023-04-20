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Купить недвижимость в Загэси, Грузия

1 объект найдено
Дом 4 спальнив Деревня Дигоми, Грузия
Дом 4 спальни
Деревня Дигоми, Грузия
6 Количество комнат 370 м² Количество этажей 3
€ 970,000
Новый дом в стиле модерн. Построен в 2019 году, в этом году реновация завершена полностью. О…
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