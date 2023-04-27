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Виллы с видом на море в Грузии

Тбилиси
184
Батуми
12
Аджарская Автономная Республика
6
Чакви
1
Вилла В архив
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14 объектов найдено
Вилла 2 спальни в Батуми, Грузия
Вилла 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 145 м² Количество этажей 2
€ 239,921
Загородная недвижимость комфорт-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа ви…
Вилла 3 спальни в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 146 м² Количество этажей 2
€ 316,877
Загородная недвижимость бизнесс-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа ви…
Вилла 2 спальни в Чакви, Грузия
Вилла 2 спальни
Чакви, Грузия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 240 м² Количество этажей 2
€ 312,350
Новый проект от Next Group — Villa Park — предлагает новые частные виллы на побережье Черног…
Вилла 3 спальни в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 215 м² Количество этажей 2
€ 185,599
Премиальный жилой комплекс Polo Villas Greenfield от ведущего международного застройщика мал…
Вилла 2 спальни в Батуми, Грузия
Вилла 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 170 м² Количество этажей 2
€ 349,000
Представляем Вашему вниманию эксклюзивный вариант роскошного жилья с панорамным видом на мор…
Вилла 2 спальни в Батуми, Грузия
Вилла 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 145 м² Количество этажей 2
€ 316,877
Загородная недвижимость комфорт-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа ви…
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Вилла 3 спальни в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 145 м² Количество этажей 2
€ 239,921
Загородная недвижимость бизнесс-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа ви…
Вилла 3 спальни в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 135 м² Количество этажей 2
€ 143,953
Комплекс Paradise находится в 120 метрах над уровнем моря, в экологически чистом райрне Бату…
Вилла в Батуми, Грузия
Вилла
Батуми, Грузия
314 м² Количество этажей 3
€ 226,341
Вилла с панорамным видом на море и город Батуми.  Жилая площадь дома 274м2. Полузакр…
Вилла 3 спальни в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м² Количество этажей 2
€ 143,953
Комплекс Paradise находится в 120 метрах над уровнем моря, в экологически чистом райрне Бату…
Вилла 3 спальни в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 318 м² Количество этажей 3
€ 226,341
Виллы расположены в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным видом на Черном…
Вилла 3 спальни в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 204 м² Количество этажей 2
€ 226,341
Виллы расположены в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным видом на Черном…
Вилла 3 спальни в Капрешуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Капрешуми, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 252 м² Количество этажей 2
€ 147,121
Esteco - строительство домов в Грузии!  Мы представляем Вам эксклюзивный проект котт…
Вилла 3 спальни в Капрешуми, Грузия
Вилла 3 спальни
Капрешуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 210 м² Количество этажей 2
€ 138,792
Esteco - строительство домов в Грузии!  Мы представляем Вам эксклюзивный проект котт…

Параметры недвижимости в Грузии

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недорогая
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