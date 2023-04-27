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Грузия
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Виллы с видом на море в Грузии
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184
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12
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14 объектов найдено
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Вилла 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
145 м²
Количество этажей 2
€ 239,921
Загородная недвижимость комфорт-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа ви…
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
146 м²
Количество этажей 2
€ 316,877
Загородная недвижимость бизнесс-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа ви…
Вилла 2 спальни
Чакви, Грузия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
240 м²
Количество этажей 2
€ 312,350
Новый проект от Next Group — Villa Park — предлагает новые частные виллы на побережье Черног…
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
215 м²
Количество этажей 2
€ 185,599
Премиальный жилой комплекс Polo Villas Greenfield от ведущего международного застройщика мал…
Вилла 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
170 м²
Количество этажей 2
€ 349,000
Представляем Вашему вниманию эксклюзивный вариант роскошного жилья с панорамным видом на мор…
Вилла 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
145 м²
Количество этажей 2
€ 316,877
Загородная недвижимость комфорт-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа ви…
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Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
145 м²
Количество этажей 2
€ 239,921
Загородная недвижимость бизнесс-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа ви…
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
135 м²
Количество этажей 2
€ 143,953
Комплекс Paradise находится в 120 метрах над уровнем моря, в экологически чистом райрне Бату…
Вилла
Батуми, Грузия
314 м²
Количество этажей 3
€ 226,341
Вилла с панорамным видом на море и город Батуми. Жилая площадь дома 274м2. Полузакр…
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
130 м²
Количество этажей 2
€ 143,953
Комплекс Paradise находится в 120 метрах над уровнем моря, в экологически чистом райрне Бату…
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
318 м²
Количество этажей 3
€ 226,341
Виллы расположены в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным видом на Черном…
Вилла 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
204 м²
Количество этажей 2
€ 226,341
Виллы расположены в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным видом на Черном…
Вилла 3 спальни
Капрешуми, Грузия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
252 м²
Количество этажей 2
€ 147,121
Esteco - строительство домов в Грузии! Мы представляем Вам эксклюзивный проект котт…
Вилла 3 спальни
Капрешуми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
210 м²
Количество этажей 2
€ 138,792
Esteco - строительство домов в Грузии! Мы представляем Вам эксклюзивный проект котт…
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