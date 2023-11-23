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Жильё в Цаленджиха, Грузия

1 объект найдено
Студия 1 спальня в Цаленджиха, Грузия
Студия 1 спальня
Цаленджиха, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 7/15
Малоэтажный жилой комплекс находится в центре новой части Батуми. Из всех апартаментов откры…
€32,592
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