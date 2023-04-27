Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Таунхаусы

Таунхаусы с бассейном в Грузии

Батуми
26
Аджарская Автономная Республика
3
Тбилиси
1
Чакви
1
Таунхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² 5/9 Этаж
€ 47,984
Описание: 3 -комнатная квартира на продажу в Диди Дигоми, улица…
Вилла 3 спальни в Тбилиси, Грузия
Вилла 3 спальни
Тбилиси, Грузия
10 Количество комнат 2 ванных комнат 111 м²
€ 267,987
Описание: 2-х этажный частный дом на продажу в Сололаки, на Вифлеемской улице, недавно постр…
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 28 м² 7/14 Этаж
€ 37,152
Добро пожаловать в прекрасный город Батуми - один из самых популярных туристических направле…
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 3 Этаж
€ 50,519
Жилой комплекс Green Cape в Батуми находится всего в 3-х минутах ходьбы от моря, 10 минутах …
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 6/13 Этаж
€ 43,457
Описание: 2 -комнатная квартира на продажу в Диди Дигоми, на ул…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 28 м²
€ 17,392
Casa di Batumi - 18-этажный комплекс в современном туристическом центре Батуми - на Новом бу…
Realting.com
Перейти
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м² 5/18 Этаж
€ 53,416
Уникальный комплекс премиум-класса, который расположен в 120 м от моря, в туристическом цент…
Вилла 3 спальни в Тбилиси, Грузия
Вилла 3 спальни
Тбилиси, Грузия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 250 м²
€ 271,609
Description: 2-storey private house for sale in Shindisi. Newly…
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² 17/32 Этаж
€ 30,149
Добрый день. Наша кампания Gera Group является одним из застройщиков г. Батуми Грузия. На да…
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м² 7/15 Этаж
€ 73,914
Хотите жить в роскошных апартаментах на берегу Черного моря? Тогда приобретите квартиру в Ба…
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м² 3/3 Этаж
€ 116,792
Description, 2-room apartment for sale in Krtsanisi, Abanotuban…
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м² 5/18 Этаж
€ 32,566
Уникальный комплекс премиум-класса, который расположен в 120 м от моря, в туристическом цент…

Параметры недвижимости в Грузии

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти