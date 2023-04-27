Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Таунхаусы

Таунхаусы с видом на море в Грузии

Батуми
26
Аджарская Автономная Республика
3
Тбилиси
1
Чакви
1
Таунхаус В архив
Очистить
10 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Гонио, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Гонио, Грузия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м² Количество этажей 3
€ 320,803
Wyndham Grand Riviera - это роскошный таунхаус и комплекс вилл в экологически чистом районе …
Таунхаус 3 спальни в Гонио, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Гонио, Грузия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 151 м² Количество этажей 4
€ 362,359
Wyndham Grand Riviera - это роскошный таунхаус и комплекс вилл в экологически чистом районе …
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 144 м² Количество этажей 2
€ 130,372
Продам Таунхаус в лучшем загородном поселке Батуми Sunny Village проект таунхаусов р…
Таунхаус 4 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 4 спальни
Батуми, Грузия
151 м² Количество этажей 3
€ 218,759
Wyndham Grand Riviera - первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Комплекс эли…
Таунхаус 4 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 4 спальни
Батуми, Грузия
210 м²
€ 135,300
Green Side Kvariati - коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне…
Таунхаус 4 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 4 спальни
Батуми, Грузия
151 м² Количество этажей 3
€ 218,759
Wyndham Grand Riviera - первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Комплекс эли…
Realting.com
Перейти
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 208 м² Количество этажей 3
€ 131,821
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
Таунхаус 2 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 2 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 208 м² Количество этажей 3
€ 188,316
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 210 м² Количество этажей 3
€ 199,633
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
Таунхаус 3 спальни в Чакви, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Чакви, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 147 м² Количество этажей 3
€ 122,224
Spring Village Batumi - недвижимость комфорт-класса в респектабельном курортном поселке ново…

Параметры недвижимости в Грузии

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти