Грузия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Грузии
Новые дома в Грузии
Все новостройки в Грузии
35
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Грузии
Жилая
Квартира в Грузии
Пентхаус
Студия
Дом в Грузии
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Грузии
Элитная недвижимость в Грузии
Найти агента в Грузии
Агентства недвижимости в Грузии
Агенты в Грузии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Грузии
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Грузии
Найти агента в Грузии
Агентства недвижимости в Грузии
Агенты в Грузии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Грузии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Грузия
Абхазия
Тетрицкаройский муниципалитет
Купить недвижимость в Тетрицкаройский муниципалитет, Грузия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
31 м²
18/25 Этаж
€ 71,525
Гостиничный комплекс с отельным брендом Windham Локация: первая береговая линия, ра…
Вилла 4 спальни
Тбилиси, Грузия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
330 м²
€ 355,349
Description: 2-storey private house for sale in Digomi 8. Newly…
Квартира 1 спальня
Чакви, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
17/19 Этаж
€ 140,335
Квартира находится в блоке 14 DREAMLAND OASIS – это уникальный и эксклюзивный по свои…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
22/25 Этаж
€ 47,507
«Аркон Батуми Резиденс» — 25-этажный многофункциональный комплекс, располо…
Квартира 2 комнаты
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
8/19 Этаж
€ 85,648
Description: 2-room apartment for sale in Saburtalo, on Pekin A…
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
5 Этаж
€ 87,471
Продается 3-комнатная квартира. Площадь 75 м2. 2 спальни (светлые). Этаж: 5. Рем…
Ищите
Новостройки
на Realting.com
Перейти
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
23/37 Этаж
€ 83,547
Жилой комплекс Horizons Deluxe – это комфортное пространство для жизни и отдыха,…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
14/15 Этаж
€ 53,151
Клиент наш партнер.ELT Building" представляет новый, созданный инновационными стандарта…
Студия 1 спальня
Тбилиси, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
47 м²
€ 62,491
Проект — Nobile — выдающийся проект, расположенный в экологически чистом и самом престижном …
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
63 м²
6/13 Этаж
€ 71,070
Продается уютная трехкомнатная квартира в Тбилиси, по адресу Московский проспект 9А. О кв…
Квартира 1 спальня
Чакви, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
14/19 Этаж
€ 130,171
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
3/45 Этаж
€ 42,376
Calligraphy Towers in Batumi Этот фешенебельный комплекс строится в новом центре Батуми нап…
Параметры недвижимости в Тетрицкаройский муниципалитет, Грузия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты