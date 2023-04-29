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Виллы в Тбилиси, Грузия

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205 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Деревня Дигоми, Грузия
Вилла 3 спальни
Деревня Дигоми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 239 м² 3/3 Этаж
€ 358,581
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси, в неск…
Вилла 3 спальни в Деревня Дигоми, Грузия
Вилла 3 спальни
Деревня Дигоми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 241 м² 3/3 Этаж
€ 359,929
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси, в неск…
Вилла 3 спальни в Деревня Дигоми, Грузия
Вилла 3 спальни
Деревня Дигоми, Грузия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 235 м² 3/3 Этаж
€ 351,841
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси, в неск…
Вилла 3 спальни в Деревня Дигоми, Грузия
Вилла 3 спальни
Деревня Дигоми, Грузия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 282 м² 3/3 Этаж
€ 417,896
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси, в неск…
Вилла 3 спальни в Деревня Дигоми, Грузия
Вилла 3 спальни
Деревня Дигоми, Грузия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 255 м² 3/3 Этаж
€ 412,854
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси, в неск…
Вилла 1 спальня в Табахмела, Грузия
Вилла 1 спальня
Табахмела, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 3/4 Этаж
€ 81,744
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
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Вилла 1 спальня в Табахмела, Грузия
Вилла 1 спальня
Табахмела, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² 3/4 Этаж
€ 87,204
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 1 спальня в Табахмела, Грузия
Вилла 1 спальня
Табахмела, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м² 3/4 Этаж
€ 99,283
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 2 спальни в Табахмела, Грузия
Вилла 2 спальни
Табахмела, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м² 2/4 Этаж
€ 67,527
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 3 спальни в Табахмела, Грузия
Вилла 3 спальни
Табахмела, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 171 м² 1/4 Этаж
€ 214,406
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 2 спальни в Табахмела, Грузия
Вилла 2 спальни
Табахмела, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 88 м² 3/4 Этаж
€ 110,217
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 3 спальни в Табахмела, Грузия
Вилла 3 спальни
Табахмела, Грузия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м² 3/4 Этаж
€ 110,217
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 4 спальни в Табахмела, Грузия
Вилла 4 спальни
Табахмела, Грузия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 202 м² 1/4 Этаж
€ 264,797
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 1 спальня в Табахмела, Грузия
Вилла 1 спальня
Табахмела, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² 2/4 Этаж
€ 57,876
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 4 спальни в Табахмела, Грузия
Вилла 4 спальни
Табахмела, Грузия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 179 м² 1/4 Этаж
€ 252,127
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 1 спальня в Табахмела, Грузия
Вилла 1 спальня
Табахмела, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² 2/4 Этаж
€ 57,247
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 4 спальни в Табахмела, Грузия
Вилла 4 спальни
Табахмела, Грузия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 269 м² 1/4 Этаж
€ 329,467
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 3 спальни в Табахмела, Грузия
Вилла 3 спальни
Табахмела, Грузия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 162 м² 1/4 Этаж
€ 205,801
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 4 спальни в Табахмела, Грузия
Вилла 4 спальни
Табахмела, Грузия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 179 м² 1/4 Этаж
€ 205,801
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 4 спальни в Табахмела, Грузия
Вилла 4 спальни
Табахмела, Грузия
7 Количество комнат 4 ванных комнат 264 м² 1/4 Этаж
€ 332,663
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 1 спальня в Табахмела, Грузия
Вилла 1 спальня
Табахмела, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 26 м² 1/4 Этаж
€ 32,964
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 4 спальни в Тбилиси, Грузия
Вилла 4 спальни
Тбилиси, Грузия
8 Количество комнат 2 ванных комнат 320 м²
€ 566,181
С исключительными правами! 3-х этажный частный дом на продажу в…
Вилла 4 спальни в Тбилиси, Грузия
Вилла 4 спальни
Тбилиси, Грузия
8 Количество комнат 2 ванных комнат 300 м²
€ 319,039
Описание: 2 -этажный частный дом на продажу, недалеко от Тбилис…
Вилла 4 спальни в Тбилиси, Грузия
Вилла 4 спальни
Тбилиси, Грузия
6 Количество комнат 6 ванных комнат 530 м²
€ 3,145
Описание: 3-х этажный частный дом в аренду в Дигоми 7, недалеко…
Вилла 3 спальни в Тбилиси, Грузия
Вилла 3 спальни
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 134,805
Описание: 2-х этажный дом на продажу в Сабуртало, на плато Нуцу…
Вилла 3 спальни в Тбилиси, Грузия
Вилла 3 спальни
Тбилиси, Грузия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м²
€ 2,696
Описание: 3-х этажный дом в аренду в Сабуртало, на плато Нуцуби…
Вилла 4 спальни в Тбилиси, Грузия
Вилла 4 спальни
Тбилиси, Грузия
7 Количество комнат 8 ванных комнат 500 м²
€ 853,765
С исключительными правами !!! Доступно для продажи !!! Недавно …
Вилла 5 спален в Тбилиси, Грузия
Вилла 5 спален
Тбилиси, Грузия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 350 м²
€ 3,145
Описание: 2-х этажный частный дом в аренду (с января) в Дигоми …
Вилла 8 спален в Тбилиси, Грузия
Вилла 8 спален
Тбилиси, Грузия
10 Количество комнат 9 ванных комнат 700 м²
€ 899
С исключительными правами !!! Для долгосрочной или ежедневной а…
Вилла 8 спален в Тбилиси, Грузия
Вилла 8 спален
Тбилиси, Грузия
12 Количество комнат 9 ванных комнат 700 м²
€ 4,943
С исключительными правами !!! Для долгосрочной или ежедневной а…

Параметры недвижимости в Тбилиси, Грузия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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