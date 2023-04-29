Квартира 1 спальня Батуми, Грузия 3 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² 16/20 Этаж

€ 124,740

Комплекс расположен в 100 метрах от моря и в 10 минутах ходьбы от батумского ботанического с…