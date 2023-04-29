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Таунхаусы в Тбилиси, Грузия

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни в Тбилиси, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Тбилиси, Грузия
2 ванных комнат 190 м² Количество этажей 3
€ 130,312
О Проекте Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхити…
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Параметры недвижимости в Тбилиси, Грузия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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