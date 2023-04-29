Квартира 1 спальня Батуми, Грузия 2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 6 Этаж

€ 43,398

Жилой комплекс Green Cape в Батуми находится всего в 3-х минутах ходьбы от моря, 10 минутах …