Грузия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Грузии
Новые дома в Грузии
Все новостройки в Грузии
38
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Грузии
Жилая
Квартира в Грузии
Пентхаус
Студия
Дом в Грузии
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Грузии
Элитная недвижимость в Грузии
Найти агента в Грузии
Агентства недвижимости в Грузии
Агенты в Грузии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Грузии
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Грузии
Найти агента в Грузии
Агентства недвижимости в Грузии
Агенты в Грузии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Грузии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Грузия
Абхазия
Тбилиси
Студии
Квартиры-студии с видом на горы в Тбилиси, Грузия
Студия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
140 м²
15/20 Этаж
€ 121,325
Description: 4-room apartment for sale in Vake, Ateni Street. I…
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
3/6 Этаж
€ 143,792
Эксклюзивное предложение! Продается двухкомнатная квартира 70м2 в новостройке на самой верши…
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
10/10 Этаж
€ 45,834
3 - 63 кв.м. квартира на продажу в Сабуртало, на улице Нукубидзе, недалеко от метро Делиси, …
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
37 м²
€ 54,592
Next Collection - уникальный проект с инфраструктурой премиум-класса, исключительным дизайно…
Коттедж 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
151 м²
Количество этажей 2
€ 153,678
Royal Residence Botanico — новый проект от компании Batumi Investment. Цены указаны в…
Квартира 1 спальня
Агараки, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
91 м²
2/13 Этаж
€ 63,571
Saburtalo Residence — это 13-этажный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Л…
Ищите
Новостройки
на Realting.com
Перейти
Квартира 4 спальни
Тбилиси, Грузия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
146 м²
2/3 Этаж
€ 130,312
5 - 146 кв.м. квартира на продажу на улице Вера, ул. Джанашия, в кирпичном доме, на втором э…
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
56 м²
51/54 Этаж
€ 151,251
Alliance Privilege – 54-этажный многофункциональный комплекс в самой престижной части …
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
148 м²
€ 180,672
Polo Signature – современный жилой комплекс в городе&nbs…
Квартира 4 спальни
Тбилиси, Грузия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
250 м²
5/6 Этаж
€ 107,844
5 - 250 кв.м. квартира дуплексного типа на продажу в Сабуртало, на проспекте Важа-Пшавела, н…
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
84 м²
5/15 Этаж
€ 127,835
Новый уникальный проект на курорте, строительство которого ведется в нескольких метрах от мо…
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
9/12 Этаж
€ 40,442
Внимание! Срочная продажа! Просторная, светлая 2-комнатная квартира на 4 этаже 15-этажного н…
Параметры недвижимости в Тбилиси, Грузия
с видом на море
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты