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Квартиры-студии в Тбилиси, Грузия

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5 объектов найдено
Студия 1 комната в Тхинвали, Грузия
Студия 1 комната
Тхинвали, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 1/4 Этаж
€ 44,766
Lisi Residence — это экологически чистый и безопасный жилой комплекс состоящий из вилл…
Студия 1 спальня в Тхинвали, Грузия
Студия 1 спальня
Тхинвали, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 3/4 Этаж
€ 49,950
Lisi Residence — это экологически чистый и безопасный жилой комплекс состоящий из вилл…
Студия 1 спальня в Тхинвали, Грузия
Студия 1 спальня
Тхинвали, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 2/4 Этаж
€ 50,730
Lisi Residence — это экологически чистый и безопасный жилой комплекс состоящий из вилл…
Студия 2 спальни в Тбилиси, Грузия
Студия 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м² 11/13 Этаж
€ 125,369
With exclusive rights !!! 3-room apartment for sale, fully furnished with furniture and appl…
Студия 2 спальни в Тбилиси, Грузия
Студия 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 138 м² 7/8 Этаж
€ 253,820
Продается 173,2 кв.м. Апартаменты в комплексе Old City Panorama включают жилые здания, а т…
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Параметры недвижимости в Тбилиси, Грузия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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