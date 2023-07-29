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Жильё с видом на море в Тбилиси, Грузия

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5 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 4 спальни
Тбилиси, Грузия
Комнаты 5
Площадь 103 м²
Количество этажей 12
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€ 84,114
Квартира 3 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 спальни
Тбилиси, Грузия
Комнаты 4
Площадь 96 м²
Количество этажей 12
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€ 77,995
Квартира 2 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
Комнаты 3
Площадь 56 м²
Количество этажей 12
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€ 45,932
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
Комнаты 2
Площадь 56 м²
Количество этажей 12
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€ 45,606
Квартира 1 комната в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 комната
Тбилиси, Грузия
Комнаты 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 12
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€ 39,406
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Параметры недвижимости в Тбилиси, Грузия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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