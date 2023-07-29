Грузия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Грузии
Новые дома в Грузии
Все новостройки в Грузии
138
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Грузии
Жилая
Квартира в Грузии
Пентхаус
Студия
Дом в Грузии
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Грузии
Элитная недвижимость в Грузии
Недвижимость от собственников
Найти агента в Грузии
Агентства недвижимости в Грузии
Агенты в Грузии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Грузии
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Грузии
Недвижимость от собственников
Найти агента в Грузии
Агентства недвижимости в Грузии
Агенты в Грузии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Грузии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Грузия
Абхазия
Тбилиси
Пентхаусы
Пентхаусы с видом на море в Тбилиси, Грузия
Пентхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3
1
57 м²
Старт продаж! Самые лучшие и выгодные цены! Не упустите свой шанс приобрести свою мечту орос…
€ 82,673
Рекомендовать
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1
1
22 м²
16/35
Продается студия в комплексе Orbi Residence — Батуми, в 100 метрах от моря. Из апарта…
€ 38,073
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2
1
54 м²
12/45
Calligraphy Towers in Batumi Этот фешенебельный комплекс строится в новом центре Батуми нап…
€ 42,945
Рекомендовать
Студия 1 ванная
Батуми, Грузия
1
24 м²
13/26
Mardi Stadium
€ 26,325
Рекомендовать
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1
1
36 м²
9
Guru Status — премиальный жилой комплекс будет располагаться в 150 метрах от моря, неп…
€ 47,839
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2
66 м²
12
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€ 114,364
Рекомендовать
Ищите
Новостройки
на Realting.com
Перейти
Вилла 3 спальни
Деревня Дигоми, Грузия
5
2
235 м²
3/3
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси, в неск…
€ 354,895
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
1
1
44 м²
13/15
THERME&SPA RESIDENCE. ВИД НА ГОРЫ И НА МОРЕ! 1 спальня! Многофункциональный…
€ 98,809
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3
1
93 м²
5
Boulevard Point - 15-этажный апарт-отель на Новом бульваре в 300 метрах от моря. …
€ 129,969
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни
Батуми, Грузия
3
1
235 м²
Green Side Kvariati - коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отды…
€ 153,315
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
4
1
120 м²
3/3
Описание: 4-комнатная квартира на продажу в Чугурети, на улице …
€ 108,780
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни
Земо Квариати, Грузия
4
5
203 м²
3
The SeaShell complex is located on upland and each cottage offers panora…
€ 219,395
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Тбилиси, Грузия
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL