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Пентхаусы с видом на горы в Тбилиси, Грузия

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни в Тбилиси, Грузия
Пентхаус 3 спальни
Тбилиси, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
Этаж 4/4
Продаётся 4 комнатная квартира  -общая площадь 175 кв м + Терраса 100 кв м  -4…
€ 407,925
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Параметры недвижимости в Тбилиси, Грузия

с видом на море
недорогая
элитная
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