Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Грузия
  4. Тбилиси
  5. Multilevel-apartment

Многоуровневые квартиры с видом на горы в Тбилиси, Грузия

Многоуровневые квартиры В архив
Очистить
1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Тбилиси, Грузия
Многоуровневые квартиры 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тбилиси, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Этаж 4/4
Tbilisi Town – это многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, который обеспечивает р…
€116,286
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Тбилиси, Грузия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти