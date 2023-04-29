Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Абхазия
  4. Тбилиси

Жильё с видом на горы в Тбилиси, Грузия

43 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 56,326
Комплекс Sonnet Didube - это совершенно новый жилой комплекс Sonnet Construction, расположен…
Квартира 2 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 8/12 Этаж
€ 170,753
Продается трехкомнатная квартира с удобной планировкой в Тбилиси, по адресу ул. Ильи Чавчава…
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² 13/29 Этаж
€ 141,500
Park Home Saburtalo — современный жилой комплекс, предлагающий комфортабельное и энерг…
Квартира 2 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 91 м² 15/19 Этаж
€ 152,779
Продается квартира в спокойном районе Тбилиси, по адресу ул. Политковской 34. О квартире …
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м² 2/15 Этаж
€ 100,654
Продается уютная квартира в Тбилиси, по адресу шоссе Цхнети 51. О квартире : Квартира …
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² 2/8 Этаж
€ 58,416
Продается уютная двухкомнатная квартира в тихом районе Тбилиси, по адресу район диди Дигоми,…
Realting.com
Перейти
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м² 8/11 Этаж
€ 59,314
Продается уютная квартира в тихом районе Тбилиси по адресу ул. Царя Мириана 114. О квар…
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м² 12/12 Этаж
€ 51,226
Продается уютная квартира в тихом районе Тбилиси по адресу ул. Царя Мириана 49. О кварт…
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 19/20 Этаж
€ 121,325
Эксклюзивное предложение! Продается двухкомнатная квартира 44м2 в новостройке премиум класса…
Квартира 1 спальня в Агараки, Грузия
Квартира 1 спальня
Агараки, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 13/14 Этаж
€ 103,351
Эксклюзивное предложение! Продается двухкомнатная квартира 70 м2 в новостройке комфорт класс…
Квартира 3 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 спальни
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 134,666
Комплекс Sonnet Didube - это совершенно новый жилой комплекс Sonnet Construction, расположен…
Квартира 2 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м²
€ 83,301
Комплекс Sonnet Didube - это совершенно новый жилой комплекс Sonnet Construction, расположен…
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 63,601
Apart Lisi от Apart Development - еще один роскошный проект, расположенный в стратегически и…
Квартира 4 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 4 спальни
Тбилиси, Грузия
8 Количество комнат 201 м² 6/8 Этаж
€ 380,000
Продается недавно отремонтированный пентхаус площадью 201 м², в жилом комплексе бизнес-…
Квартира 3 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 спальни
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 146 м²
€ 213,655
Комплекс Demax Vake от Demax Group - это жилое здание премиум-класса, расположенное в страте…
Квартира 2 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 89 м²
€ 129,682
Комплекс Demax Vake от Demax Group - это жилое здание премиум-класса, расположенное в страте…
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 90,602
Комплекс Demax Vake от Demax Group - это жилое здание премиум-класса, расположенное в страте…
Квартира 2 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 142 м²
€ 152,220
M ² Highlight - это новый строительный проект в Тбилиси, разработанный компанией M ². Этот п…
Квартира 2 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 116 м²
€ 125,059
M ² Highlight - это новый строительный проект в Тбилиси, разработанный компанией M ². Этот п…
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м²
€ 81,503
M ² Highlight - это новый строительный проект в Тбилиси, разработанный компанией M &sup…
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м²
€ 81,480
M ² Highlight - это новый строительный проект в Тбилиси, разработанный компанией M &sup…
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 52,008
Ecocity Krtsanisi - это новый 18-этажный комплекс от Meti Development, расположенный на улиц…
Квартира 3 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 спальни
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 89 м²
€ 79,886
Ecocity Krtsanisi - это новый 18-этажный комплекс от Meti Development, расположенный на улиц…
Квартира 2 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 68,885
Ecocity Krtsanisi - это новый 18-этажный комплекс от Meti Development, расположенный на улиц…
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 45,698
Ecocity Krtsanisi - это новый 18-этажный комплекс от Meti Development, расположенный на улиц…
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м² 14/22 Этаж
€ 132,109
Эксклюзивное предложение! Продается двухкомнатная квартира 54м2 в новостройке отель Luxe Avl…
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 19/19 Этаж
€ 101,553
Продается апартамент с 1 спальней в комплексе Archi Isani в районе Исани, Тбилиси.  …
Коттедж 3 спальни в Тбилиси, Грузия
Коттедж 3 спальни
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 127 м² Количество этажей 2
€ 233,662
Эксклюзивное предложение! Продается новопостроенный частный дом 127м2 премиум класса в тихом…
Квартира 2 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м² 11/17 Этаж
€ 143,792
Эксклюзивное предложение! Продается трёхкомнатная квартира 98м2 в новостройке в районе Масси…
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м² 6/8 Этаж
€ 97,958
Эксклюзивное предложение! Продается двухкомнатная квартира 54м2 в новостройке в районе Надза…

Параметры недвижимости в Тбилиси, Грузия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти