Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Абхазия
  4. Тбилиси
  5. Дома

Дома с бассейном в Тбилиси, Грузия

1 объект найдено
Дом 5 спален в Деревня Дигоми, Грузия
Дом 5 спален
Деревня Дигоми, Грузия
8 Количество комнат 850 м² Количество этажей 2
€ 685,000
Продается вилла в тихом, спокойном и красивом месте в Тбилиси. Этаж I: большая гостевая ком…
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Тбилиси, Грузия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти