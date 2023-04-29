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Дома с видом на горы в Тбилиси, Грузия

3 объекта найдено
Коттедж 3 спальни в Тбилиси, Грузия
Коттедж 3 спальни
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 127 м² Количество этажей 2
€ 233,662
Эксклюзивное предложение! Продается новопостроенный частный дом 127м2 премиум класса в тихом…
Дом 7 спален в Тбилиси, Грузия
Дом 7 спален
Тбилиси, Грузия
10 Количество комнат 6 ванных комнат 375 м² Количество этажей 3
€ 494,285
3 -этажный 375 кв.м. частный дом на продажу в Ваке, на улице Цхведадзе, 12 комнат (комнаты 7…
Дом 6 спален в Тбилиси, Грузия
Дом 6 спален
Тбилиси, Грузия
8 Количество комнат 5 ванных комнат 585 м² Количество этажей 3
€ 503,272
3 -этажный 585 кв.м. новый частный дом на продажу в Багеби, Каклеби, на улице Учанейшвили, к…
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Параметры недвижимости в Тбилиси, Грузия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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