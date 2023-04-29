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Дома в Тбилиси, Грузия

217 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Деревня Дигоми, Грузия
Вилла 3 спальни
Деревня Дигоми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 239 м² 3/3 Этаж
€ 358,581
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси, в неск…
Вилла 3 спальни в Деревня Дигоми, Грузия
Вилла 3 спальни
Деревня Дигоми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 241 м² 3/3 Этаж
€ 359,929
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси, в неск…
Вилла 3 спальни в Деревня Дигоми, Грузия
Вилла 3 спальни
Деревня Дигоми, Грузия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 235 м² 3/3 Этаж
€ 351,841
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси, в неск…
Вилла 3 спальни в Деревня Дигоми, Грузия
Вилла 3 спальни
Деревня Дигоми, Грузия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 282 м² 3/3 Этаж
€ 417,896
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси, в неск…
Вилла 3 спальни в Деревня Дигоми, Грузия
Вилла 3 спальни
Деревня Дигоми, Грузия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 255 м² 3/3 Этаж
€ 412,854
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси, в неск…
Вилла 1 спальня в Табахмела, Грузия
Вилла 1 спальня
Табахмела, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 3/4 Этаж
€ 81,744
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
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Вилла 1 спальня в Табахмела, Грузия
Вилла 1 спальня
Табахмела, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² 3/4 Этаж
€ 87,204
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 1 спальня в Табахмела, Грузия
Вилла 1 спальня
Табахмела, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м² 3/4 Этаж
€ 99,283
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 2 спальни в Табахмела, Грузия
Вилла 2 спальни
Табахмела, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м² 2/4 Этаж
€ 67,527
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 3 спальни в Табахмела, Грузия
Вилла 3 спальни
Табахмела, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 171 м² 1/4 Этаж
€ 214,406
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 2 спальни в Табахмела, Грузия
Вилла 2 спальни
Табахмела, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 88 м² 3/4 Этаж
€ 110,217
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 3 спальни в Табахмела, Грузия
Вилла 3 спальни
Табахмела, Грузия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м² 3/4 Этаж
€ 110,217
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 4 спальни в Табахмела, Грузия
Вилла 4 спальни
Табахмела, Грузия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 202 м² 1/4 Этаж
€ 264,797
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 1 спальня в Табахмела, Грузия
Вилла 1 спальня
Табахмела, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² 2/4 Этаж
€ 57,876
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 4 спальни в Табахмела, Грузия
Вилла 4 спальни
Табахмела, Грузия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 179 м² 1/4 Этаж
€ 252,127
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 1 спальня в Табахмела, Грузия
Вилла 1 спальня
Табахмела, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 46 м² 2/4 Этаж
€ 57,247
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 4 спальни в Табахмела, Грузия
Вилла 4 спальни
Табахмела, Грузия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 269 м² 1/4 Этаж
€ 329,467
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 3 спальни в Табахмела, Грузия
Вилла 3 спальни
Табахмела, Грузия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 162 м² 1/4 Этаж
€ 205,801
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 4 спальни в Табахмела, Грузия
Вилла 4 спальни
Табахмела, Грузия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 179 м² 1/4 Этаж
€ 205,801
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 4 спальни в Табахмела, Грузия
Вилла 4 спальни
Табахмела, Грузия
7 Количество комнат 4 ванных комнат 264 м² 1/4 Этаж
€ 332,663
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 1 спальня в Табахмела, Грузия
Вилла 1 спальня
Табахмела, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 26 м² 1/4 Этаж
€ 32,964
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Коттедж 3 спальни в Тбилиси, Грузия
Коттедж 3 спальни
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 127 м² Количество этажей 2
€ 233,662
Эксклюзивное предложение! Продается новопостроенный частный дом 127м2 премиум класса в тихом…
Коттедж 2 спальни в Тбилиси, Грузия
Коттедж 2 спальни
Тбилиси, Грузия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м² Количество этажей 1
€ 121,325
Эксклюзивное предложение! Продается новопостроенный частный дом 120м2 комфорт+ класса в…
Дом 4 спальни в Деревня Дигоми, Грузия
Дом 4 спальни
Деревня Дигоми, Грузия
6 Количество комнат 196 м² Количество этажей 2
€ 290,000
Продается 2-этажный частный дом в Тбилиси с абсолютно новым ремонтом, мебелью, качественной …
Дом 5 спален в Деревня Дигоми, Грузия
Дом 5 спален
Деревня Дигоми, Грузия
8 Количество комнат 850 м² Количество этажей 2
€ 685,000
Продается вилла в тихом, спокойном и красивом месте в Тбилиси. Этаж I: большая гостевая ком…
Дом 7 спален в Тбилиси, Грузия
Дом 7 спален
Тбилиси, Грузия
10 Количество комнат 6 ванных комнат 375 м² Количество этажей 3
€ 494,285
3 -этажный 375 кв.м. частный дом на продажу в Ваке, на улице Цхведадзе, 12 комнат (комнаты 7…
Дом 4 спальни в Тбилиси, Грузия
Дом 4 спальни
Тбилиси, Грузия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 350 м² Количество этажей 2
€ 359,480
2 -этажный + чердак частный дом на продажу в Ведзиси, на улице Ониашвили, 6 комнаты (4 спаль…
Дом 6 спален в Тбилиси, Грузия
Дом 6 спален
Тбилиси, Грузия
8 Количество комнат 5 ванных комнат 585 м² Количество этажей 3
€ 503,272
3 -этажный 585 кв.м. новый частный дом на продажу в Багеби, Каклеби, на улице Учанейшвили, к…
Дом 2 спальни в Тбилиси, Грузия
Дом 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² Количество этажей 1
€ 152,779
1-этажный 75 кв.м. частный дом на продажу в Сололаки, на улице Бетлеми, 3 комнаты, отремонти…
Дом 4 спальни в Тбилиси, Грузия
Дом 4 спальни
Тбилиси, Грузия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 330 м² Количество этажей 3
€ 350,493
3-этажный 330 кв.м. новый частный дом на продажу в Дигоми 8, 7 комнат (4 спальни, 3 ванные к…

Параметры недвижимости в Тбилиси, Грузия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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