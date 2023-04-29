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217 объектов найдено
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Вилла 3 спальни
Деревня Дигоми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
239 м²
3/3 Этаж
€ 358,581
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси, в неск…
Вилла 3 спальни
Деревня Дигоми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
241 м²
3/3 Этаж
€ 359,929
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси, в неск…
Вилла 3 спальни
Деревня Дигоми, Грузия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
235 м²
3/3 Этаж
€ 351,841
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси, в неск…
Вилла 3 спальни
Деревня Дигоми, Грузия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
282 м²
3/3 Этаж
€ 417,896
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси, в неск…
Вилла 3 спальни
Деревня Дигоми, Грузия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
255 м²
3/3 Этаж
€ 412,854
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси, в неск…
Вилла 1 спальня
Табахмела, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
3/4 Этаж
€ 81,744
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
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Вилла 1 спальня
Табахмела, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
3/4 Этаж
€ 87,204
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 1 спальня
Табахмела, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
79 м²
3/4 Этаж
€ 99,283
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 2 спальни
Табахмела, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
2/4 Этаж
€ 67,527
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 3 спальни
Табахмела, Грузия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
171 м²
1/4 Этаж
€ 214,406
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 2 спальни
Табахмела, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
88 м²
3/4 Этаж
€ 110,217
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 3 спальни
Табахмела, Грузия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
88 м²
3/4 Этаж
€ 110,217
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 4 спальни
Табахмела, Грузия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
202 м²
1/4 Этаж
€ 264,797
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 1 спальня
Табахмела, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
2/4 Этаж
€ 57,876
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 4 спальни
Табахмела, Грузия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
179 м²
1/4 Этаж
€ 252,127
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 1 спальня
Табахмела, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
2/4 Этаж
€ 57,247
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 4 спальни
Табахмела, Грузия
6 Количество комнат
4 ванных комнат
269 м²
1/4 Этаж
€ 329,467
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 3 спальни
Табахмела, Грузия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
162 м²
1/4 Этаж
€ 205,801
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 4 спальни
Табахмела, Грузия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
179 м²
1/4 Этаж
€ 205,801
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 4 спальни
Табахмела, Грузия
7 Количество комнат
4 ванных комнат
264 м²
1/4 Этаж
€ 332,663
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Вилла 1 спальня
Табахмела, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
26 м²
1/4 Этаж
€ 32,964
Luxor Town — это жилой комплекс премиум-класса, расположенный на высоте 1200 метров над уров…
Коттедж 3 спальни
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
127 м²
Количество этажей 2
€ 233,662
Эксклюзивное предложение! Продается новопостроенный частный дом 127м2 премиум класса в тихом…
Коттедж 2 спальни
Тбилиси, Грузия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
120 м²
Количество этажей 1
€ 121,325
Эксклюзивное предложение! Продается новопостроенный частный дом 120м2 комфорт+ класса в…
Дом 4 спальни
Деревня Дигоми, Грузия
6 Количество комнат
196 м²
Количество этажей 2
€ 290,000
Продается 2-этажный частный дом в Тбилиси с абсолютно новым ремонтом, мебелью, качественной …
Дом 5 спален
Деревня Дигоми, Грузия
8 Количество комнат
850 м²
Количество этажей 2
€ 685,000
Продается вилла в тихом, спокойном и красивом месте в Тбилиси. Этаж I: большая гостевая ком…
Дом 7 спален
Тбилиси, Грузия
10 Количество комнат
6 ванных комнат
375 м²
Количество этажей 3
€ 494,285
3 -этажный 375 кв.м. частный дом на продажу в Ваке, на улице Цхведадзе, 12 комнат (комнаты 7…
Дом 4 спальни
Тбилиси, Грузия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
350 м²
Количество этажей 2
€ 359,480
2 -этажный + чердак частный дом на продажу в Ведзиси, на улице Ониашвили, 6 комнаты (4 спаль…
Дом 6 спален
Тбилиси, Грузия
8 Количество комнат
5 ванных комнат
585 м²
Количество этажей 3
€ 503,272
3 -этажный 585 кв.м. новый частный дом на продажу в Багеби, Каклеби, на улице Учанейшвили, к…
Дом 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
Количество этажей 1
€ 152,779
1-этажный 75 кв.м. частный дом на продажу в Сололаки, на улице Бетлеми, 3 комнаты, отремонти…
Дом 4 спальни
Тбилиси, Грузия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
330 м²
Количество этажей 3
€ 350,493
3-этажный 330 кв.м. новый частный дом на продажу в Дигоми 8, 7 комнат (4 спальни, 3 ванные к…
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