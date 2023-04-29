Квартира 3 спальни Тбилиси, Грузия 4 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м² 4/10 Этаж

€ 323,532

4-комнатный 200 кв.м. квартира на продажу в Ваке, на улице Абашидзе, недалеко от парка Ваке,…