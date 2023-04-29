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Коттеджи с видом на горы в Тбилиси, Грузия

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни в Тбилиси, Грузия
Коттедж 3 спальни
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 127 м² Количество этажей 2
€ 233,662
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Параметры недвижимости в Тбилиси, Грузия

с видом на море
недорогая
элитная
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