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40 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 56,326
Комплекс Sonnet Didube - это совершенно новый жилой комплекс Sonnet Construction, расположен…
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
8/12 Этаж
€ 170,753
Продается трехкомнатная квартира с удобной планировкой в Тбилиси, по адресу ул. Ильи Чавчава…
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
13/29 Этаж
€ 141,500
Park Home Saburtalo — современный жилой комплекс, предлагающий комфортабельное и энерг…
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
91 м²
15/19 Этаж
€ 152,779
Продается квартира в спокойном районе Тбилиси, по адресу ул. Политковской 34. О квартире …
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
2/15 Этаж
€ 100,654
Продается уютная квартира в Тбилиси, по адресу шоссе Цхнети 51. О квартире : Квартира …
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
52 м²
2/8 Этаж
€ 58,416
Продается уютная двухкомнатная квартира в тихом районе Тбилиси, по адресу район диди Дигоми,…
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Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
8/11 Этаж
€ 59,314
Продается уютная квартира в тихом районе Тбилиси по адресу ул. Царя Мириана 114. О квар…
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
41 м²
12/12 Этаж
€ 51,226
Продается уютная квартира в тихом районе Тбилиси по адресу ул. Царя Мириана 49. О кварт…
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
19/20 Этаж
€ 121,325
Эксклюзивное предложение! Продается двухкомнатная квартира 44м2 в новостройке премиум класса…
Квартира 1 спальня
Агараки, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
13/14 Этаж
€ 103,351
Эксклюзивное предложение! Продается двухкомнатная квартира 70 м2 в новостройке комфорт класс…
Квартира 3 спальни
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 134,666
Комплекс Sonnet Didube - это совершенно новый жилой комплекс Sonnet Construction, расположен…
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
81 м²
€ 83,301
Комплекс Sonnet Didube - это совершенно новый жилой комплекс Sonnet Construction, расположен…
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 63,601
Apart Lisi от Apart Development - еще один роскошный проект, расположенный в стратегически и…
Квартира 4 спальни
Тбилиси, Грузия
8 Количество комнат
201 м²
6/8 Этаж
€ 380,000
Продается недавно отремонтированный пентхаус площадью 201 м², в жилом комплексе бизнес-…
Квартира 3 спальни
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
146 м²
€ 213,655
Комплекс Demax Vake от Demax Group - это жилое здание премиум-класса, расположенное в страте…
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
89 м²
€ 129,682
Комплекс Demax Vake от Demax Group - это жилое здание премиум-класса, расположенное в страте…
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
€ 90,602
Комплекс Demax Vake от Demax Group - это жилое здание премиум-класса, расположенное в страте…
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
142 м²
€ 152,220
M ² Highlight - это новый строительный проект в Тбилиси, разработанный компанией M ². Этот п…
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
116 м²
€ 125,059
M ² Highlight - это новый строительный проект в Тбилиси, разработанный компанией M ². Этот п…
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
€ 81,503
M ² Highlight - это новый строительный проект в Тбилиси, разработанный компанией M &sup…
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
69 м²
€ 81,480
M ² Highlight - это новый строительный проект в Тбилиси, разработанный компанией M &sup…
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 52,008
Ecocity Krtsanisi - это новый 18-этажный комплекс от Meti Development, расположенный на улиц…
Квартира 3 спальни
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
89 м²
€ 79,886
Ecocity Krtsanisi - это новый 18-этажный комплекс от Meti Development, расположенный на улиц…
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 68,885
Ecocity Krtsanisi - это новый 18-этажный комплекс от Meti Development, расположенный на улиц…
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 45,698
Ecocity Krtsanisi - это новый 18-этажный комплекс от Meti Development, расположенный на улиц…
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
14/22 Этаж
€ 132,109
Эксклюзивное предложение! Продается двухкомнатная квартира 54м2 в новостройке отель Luxe Avl…
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
19/19 Этаж
€ 101,553
Продается апартамент с 1 спальней в комплексе Archi Isani в районе Исани, Тбилиси. …
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
98 м²
11/17 Этаж
€ 143,792
Эксклюзивное предложение! Продается трёхкомнатная квартира 98м2 в новостройке в районе Масси…
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
6/8 Этаж
€ 97,958
Эксклюзивное предложение! Продается двухкомнатная квартира 54м2 в новостройке в районе Надза…
Квартира 3 спальни
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
131 м²
8/10 Этаж
€ 179,740
Эксклюзивное предложение! Продается четырёхкомнатная квартира 131м2 в новостройке в районе Т…
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