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Купить квартиру в Тбилиси, Грузия

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758 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 56,326
Комплекс Sonnet Didube - это совершенно новый жилой комплекс Sonnet Construction, расположен…
Квартира 2 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 13/14 Этаж
€ 103,351
Продается уютная квартира в Тбилиси, по адресу ул. Петра Иберийского 26. О квартире : …
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 8/11 Этаж
€ 59,314
Продается двухкомнатная квартира в Тбилиси, по адресу район диди Дигоми, ул. Царя Мириана 11…
Квартира 2 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 8/12 Этаж
€ 170,753
Продается трехкомнатная квартира с удобной планировкой в Тбилиси, по адресу ул. Ильи Чавчава…
Квартира 2 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² 6/14 Этаж
€ 76,390
Продается квартира в Тбилиси, по адресу ул. Годзиашвили 36. О квартире : Квартира расп…
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² 13/29 Этаж
€ 141,500
Park Home Saburtalo — современный жилой комплекс, предлагающий комфортабельное и энерг…
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Квартира 2 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 91 м² 15/19 Этаж
€ 152,779
Продается квартира в спокойном районе Тбилиси, по адресу ул. Политковской 34. О квартире …
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м² 9/17 Этаж
€ 107,844
Продается квартира в Тбилиси, по адресу ул. Годзиашвили 18. О квартире : Квартира расп…
Квартира 2 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 11/12 Этаж
€ 55,719
Продается уютная трехкомнатная квартира в Тбилиси, по адресу Московский проспект 126 О кв…
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м² 2/15 Этаж
€ 100,654
Продается уютная квартира в Тбилиси, по адресу шоссе Цхнети 51. О квартире : Квартира …
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² 2/8 Этаж
€ 58,416
Продается уютная двухкомнатная квартира в тихом районе Тбилиси, по адресу район диди Дигоми,…
Квартира 2 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м² 2/9 Этаж
€ 110,540
Продается уютная квартира в Тбилиси по адресу Нуцубидзе . О квартире : Квартира распол…
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 1/9 Этаж
€ 51,675
Продается уютная Двухкомнатный квартира в Тбилиси, по адресу Московский проспект 13а.  …
Квартира 3 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 спальни
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м² 7/8 Этаж
€ 71,896
Продается уютная квартира в Тбилиси по адресу Варкетили 2й микрорайон . О квартире : К…
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м² 8/11 Этаж
€ 59,314
Продается уютная квартира в тихом районе Тбилиси по адресу ул. Царя Мириана 114. О квар…
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м² 12/12 Этаж
€ 51,226
Продается уютная квартира в тихом районе Тбилиси по адресу ул. Царя Мириана 49. О кварт…
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² 3/4 Этаж
€ 116,831
Продается просторная квартира в центральном районе Тбилиси по адресу ул. Пагава 4а. О ква…
Квартира 2 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м² 4/8 Этаж
€ 52,125
Продается уютная квартира в тихом районе Тбилиси, по адресу район диди Дигоми, ул. Баграт 3.…
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 5/11 Этаж
€ 59,422
Жилой комплекс Your Home – уникальный по себе жилой дом с просторными квартирами разно…
Квартира 2 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 122 м² 2/2 Этаж
€ 251,636
Продается коммерческая площадь в самом центре столицы Грузии, Тбилиси по адресу ул. Леонидзе…
Квартира 3 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 спальни
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м² 3/12 Этаж
€ 124,021
Продается квартира в спокойном районе Тбилиси, по адресу ул. Политковской 12. О квартире …
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 19/20 Этаж
€ 121,325
Эксклюзивное предложение! Продается двухкомнатная квартира 44м2 в новостройке премиум класса…
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 6/14 Этаж
€ 76,390
Эксклюзивное предложение! Продается двухкомнатная квартира 44 м2 в новостройке комфорт класс…
Квартира 1 спальня в Агараки, Грузия
Квартира 1 спальня
Агараки, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м² 8/9 Этаж
€ 89,870
Эксклюзивное предложение! Продается двухкомнатная квартира 42 м2 в новостройке комфорт класс…
Квартира 1 спальня в Агараки, Грузия
Квартира 1 спальня
Агараки, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 13/14 Этаж
€ 103,351
Эксклюзивное предложение! Продается двухкомнатная квартира 70 м2 в новостройке комфорт класс…
Квартира 2 спальни в Агараки, Грузия
Квартира 2 спальни
Агараки, Грузия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 121 м² 9/13 Этаж
€ 104,220
Saburtalo Residence — это 13-этажный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси. Н…
Квартира 1 спальня в Агараки, Грузия
Квартира 1 спальня
Агараки, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м² 2/13 Этаж
€ 73,304
Saburtalo Residence — это 13-этажный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси. Н…
Квартира 1 спальня в Агараки, Грузия
Квартира 1 спальня
Агараки, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м² 2/13 Этаж
€ 64,254
Saburtalo Residence — это 13-этажный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси. Н…
Квартира 1 спальня в Агараки, Грузия
Квартира 1 спальня
Агараки, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 91 м² 2/13 Этаж
€ 63,196
Saburtalo Residence — это 13-этажный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси. Н…
Квартира 1 спальня в Агараки, Грузия
Квартира 1 спальня
Агараки, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 91 м² 2/13 Этаж
€ 63,571
Saburtalo Residence — это 13-этажный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси. Н…

Параметры недвижимости в Тбилиси, Грузия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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