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Продажа недвижимости в Тбилиси, Грузия

975 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 56,326
Комплекс Sonnet Didube - это совершенно новый жилой комплекс Sonnet Construction, расположен…
Квартира 2 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 13/14 Этаж
€ 103,351
Продается уютная квартира в Тбилиси, по адресу ул. Петра Иберийского 26. О квартире : …
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 8/11 Этаж
€ 59,314
Продается двухкомнатная квартира в Тбилиси, по адресу район диди Дигоми, ул. Царя Мириана 11…
Квартира 2 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 8/12 Этаж
€ 170,753
Продается трехкомнатная квартира с удобной планировкой в Тбилиси, по адресу ул. Ильи Чавчава…
Квартира 2 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² 6/14 Этаж
€ 76,390
Продается квартира в Тбилиси, по адресу ул. Годзиашвили 36. О квартире : Квартира расп…
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м² 13/29 Этаж
€ 141,500
Park Home Saburtalo — современный жилой комплекс, предлагающий комфортабельное и энерг…
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Квартира 2 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 91 м² 15/19 Этаж
€ 152,779
Продается квартира в спокойном районе Тбилиси, по адресу ул. Политковской 34. О квартире …
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м² 9/17 Этаж
€ 107,844
Продается квартира в Тбилиси, по адресу ул. Годзиашвили 18. О квартире : Квартира расп…
Квартира 2 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м² 11/12 Этаж
€ 55,719
Продается уютная трехкомнатная квартира в Тбилиси, по адресу Московский проспект 126 О кв…
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м² 2/15 Этаж
€ 100,654
Продается уютная квартира в Тбилиси, по адресу шоссе Цхнети 51. О квартире : Квартира …
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² 2/8 Этаж
€ 58,416
Продается уютная двухкомнатная квартира в тихом районе Тбилиси, по адресу район диди Дигоми,…
Квартира 2 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м² 2/9 Этаж
€ 110,540
Продается уютная квартира в Тбилиси по адресу Нуцубидзе . О квартире : Квартира распол…
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м² 1/9 Этаж
€ 51,675
Продается уютная Двухкомнатный квартира в Тбилиси, по адресу Московский проспект 13а.  …
Квартира 3 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 спальни
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м² 7/8 Этаж
€ 71,896
Продается уютная квартира в Тбилиси по адресу Варкетили 2й микрорайон . О квартире : К…
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м² 8/11 Этаж
€ 59,314
Продается уютная квартира в тихом районе Тбилиси по адресу ул. Царя Мириана 114. О квар…
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м² 12/12 Этаж
€ 51,226
Продается уютная квартира в тихом районе Тбилиси по адресу ул. Царя Мириана 49. О кварт…
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² 3/4 Этаж
€ 116,831
Продается просторная квартира в центральном районе Тбилиси по адресу ул. Пагава 4а. О ква…
Квартира 2 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м² 4/8 Этаж
€ 52,125
Продается уютная квартира в тихом районе Тбилиси, по адресу район диди Дигоми, ул. Баграт 3.…
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 5/11 Этаж
€ 59,422
Жилой комплекс Your Home – уникальный по себе жилой дом с просторными квартирами разно…
Квартира 2 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 122 м² 2/2 Этаж
€ 251,636
Продается коммерческая площадь в самом центре столицы Грузии, Тбилиси по адресу ул. Леонидзе…
Квартира 3 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 спальни
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м² 3/12 Этаж
€ 124,021
Продается квартира в спокойном районе Тбилиси, по адресу ул. Политковской 12. О квартире …
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 19/20 Этаж
€ 121,325
Эксклюзивное предложение! Продается двухкомнатная квартира 44м2 в новостройке премиум класса…
Квартира 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 6/14 Этаж
€ 76,390
Эксклюзивное предложение! Продается двухкомнатная квартира 44 м2 в новостройке комфорт класс…
Квартира 1 спальня в Агараки, Грузия
Квартира 1 спальня
Агараки, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м² 8/9 Этаж
€ 89,870
Эксклюзивное предложение! Продается двухкомнатная квартира 42 м2 в новостройке комфорт класс…
Квартира 1 спальня в Агараки, Грузия
Квартира 1 спальня
Агараки, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 13/14 Этаж
€ 103,351
Эксклюзивное предложение! Продается двухкомнатная квартира 70 м2 в новостройке комфорт класс…
Вилла 3 спальни в Деревня Дигоми, Грузия
Вилла 3 спальни
Деревня Дигоми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 239 м² 3/3 Этаж
€ 358,581
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси, в неск…
Вилла 3 спальни в Деревня Дигоми, Грузия
Вилла 3 спальни
Деревня Дигоми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 241 м² 3/3 Этаж
€ 359,929
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси, в неск…
Вилла 3 спальни в Деревня Дигоми, Грузия
Вилла 3 спальни
Деревня Дигоми, Грузия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 235 м² 3/3 Этаж
€ 351,841
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси, в неск…
Вилла 3 спальни в Деревня Дигоми, Грузия
Вилла 3 спальни
Деревня Дигоми, Грузия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 282 м² 3/3 Этаж
€ 417,896
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси, в неск…
Вилла 3 спальни в Деревня Дигоми, Грузия
Вилла 3 спальни
Деревня Дигоми, Грузия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 255 м² 3/3 Этаж
€ 412,854
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный недалеко от озера Лиси, в неск…

Параметры недвижимости в Тбилиси, Грузия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная

Почему стоит купить недвижимость в Тбилиси

Самобытная архитектура, широкие возможности для бизнеса и огромный туристический потенциал столицы Грузии делают жилье в Тбилиси привлекательным для иностранцев, которые приобретают его как для постоянного проживания, так и для извлечения прибыли.

4 причины купить недвижимость в Тбилиси

  1. Высокая доходность: поскольку Грузия в целом и ее столица популярны у туристов (в год их приезжает около 6 млн.), сдача квартиры в Тбилиси в краткосрочную аренду приносит не менее 8-9% годовых.
  2. Возможность получения ВНЖ: для этого достаточно купить недвижимости на 100 тыс. евро.
  3. Умеренные цены: пока еще недвижимость в столице Грузии стоит намного меньше, чем в любом другом городе, пользующемся такой же популярностью у туристов.
  4. Богатый выбор, особенно расширившийся в последние годы благодаря активному строительству.

Какую недвижимость в Тбилиси можно купить

Среди жилой недвижимости преобладают квартиры — от уютных маленьких студий до просторных апартаментов. Повышенным спросом пользуется жилье в Старом городе и Мтацминде; к числу престижных районов также относятся Вера и Ваке. Дома с земельными участками чаще всего расположены в р-нах Сабуртало и Крцаниси: среди них встречаются как старые семейные дома, так и недавно построенные коттеджи.

Какие цены на недвижимость в Тбилиси

Грузия отличается низким инвестиционным порогом в сфере недвижимости, и даже в столице можно найти студию или однокомнатную квартиру за 24-30 тыс. евро. В среднем 1-комнатная квартира площадью 42-50 кв.м стоит 48-50 тыс. евро, 2-комнатная — на 10-15 тыс. больше. Стоимость трехкомнатных квартир колеблется от 90 до 160 тыс. евро, за апартаменты с большой площадью просят 200-250 тыс. Верхняя ценовая планка квартир достигает 1,7 млн.: столько придется заплатить за пентхаус метражом 500 кв. м. Диапазон цен на дома не менее широк: от 56 тыс. до 3,5 млн. евро.

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