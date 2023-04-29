Почему стоит купить недвижимость в Тбилиси
Самобытная архитектура, широкие возможности для бизнеса и огромный туристический потенциал столицы Грузии делают жилье в Тбилиси привлекательным для иностранцев, которые приобретают его как для постоянного проживания, так и для извлечения прибыли.
4 причины купить недвижимость в Тбилиси
- Высокая доходность: поскольку Грузия в целом и ее столица популярны у туристов (в год их приезжает около 6 млн.), сдача квартиры в Тбилиси в краткосрочную аренду приносит не менее 8-9% годовых.
- Возможность получения ВНЖ: для этого достаточно купить недвижимости на 100 тыс. евро.
- Умеренные цены: пока еще недвижимость в столице Грузии стоит намного меньше, чем в любом другом городе, пользующемся такой же популярностью у туристов.
- Богатый выбор, особенно расширившийся в последние годы благодаря активному строительству.
Какую недвижимость в Тбилиси можно купить
Среди жилой недвижимости преобладают квартиры — от уютных маленьких студий до просторных апартаментов. Повышенным спросом пользуется жилье в Старом городе и Мтацминде; к числу престижных районов также относятся Вера и Ваке. Дома с земельными участками чаще всего расположены в р-нах Сабуртало и Крцаниси: среди них встречаются как старые семейные дома, так и недавно построенные коттеджи.
Какие цены на недвижимость в Тбилиси
Грузия отличается низким инвестиционным порогом в сфере недвижимости, и даже в столице можно найти студию или однокомнатную квартиру за 24-30 тыс. евро. В среднем 1-комнатная квартира площадью 42-50 кв.м стоит 48-50 тыс. евро, 2-комнатная — на 10-15 тыс. больше. Стоимость трехкомнатных квартир колеблется от 90 до 160 тыс. евро, за апартаменты с большой площадью просят 200-250 тыс. Верхняя ценовая планка квартир достигает 1,7 млн.: столько придется заплатить за пентхаус метражом 500 кв. м. Диапазон цен на дома не менее широк: от 56 тыс. до 3,5 млн. евро.