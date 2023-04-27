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37 объектов найдено
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Дом 4 спальни
Батуми, Грузия
5 Количество комнат
220 м²
Количество этажей 2
€ 570,000
Эксклюзивная недвижимость с видом на море в Махинджаури. Всего в 10 минутах от Батуми, площа…
Дом 7 спален
Батуми, Грузия
9 Количество комнат
360 м²
Количество этажей 3
€ 370,000
Продается частный дом в Батуми, в 1,5 км от побережья Чёрного моря. Место заселено частными …
Квартира 4 спальни
12 12, Грузия
8 Количество комнат
201 м²
6/8 Этаж
€ 380,000
Продается недавно отремонтированный пентхаус площадью 201 м², в жилом комплексе бизнес-…
Квартира 1 спальня
Тбилиси, Грузия
2 Количество комнат
60 м²
9/15 Этаж
€ 200,000
Продается квартира рядом с парком Мзиури, здание “Редко” (здание союза регби) с …
Дом 4 спальни
Батуми, Грузия
6 Количество комнат
204 м²
Количество этажей 3
€ 340,000
Продается дача рядом с Батуми, с мебелью и техникой. Дом полностью укомплектован для комфорт…
Квартира 3 спальни
28 28, Грузия
4 Количество комнат
193 м²
1/7 Этаж
€ 380,000
Продается квартира-дуплекс в самом престижном районе г. Тбилиси, Ваке. Квартира находиться в…
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Дом 5 спален
Ахалцкаро, Грузия
8 Количество комнат
300 м²
Количество этажей 2
€ 850,000
Продается частная вилла с большим земельным участком в нескольких км. от центра Тбилиси. Во…
Квартира 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
200 м²
17/17 Этаж
€ 600,000
Продается аппартаменты в новом уникальном проекте на курорте Махинджаури, строительство кото…
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
73 м²
16/17 Этаж
€ 218,400
Продается аппартаменты в новом уникальном проекте на курорте Махинджаури, строительство кото…
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
115 м²
15/15 Этаж
€ 345,000
Продается аппартаменты в новом уникальном проекте на курорте Махинджаури, строительство кото…
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
90 м²
17/17 Этаж
€ 270,000
Продается аппартаменты в новом уникальном проекте на курорте Махинджаури, строительство кото…
Дом 4 спальни
Малтаква, Грузия
8 Количество комнат
200 м²
Количество этажей 2
€ 1,000,000
Продается частный 2-этажный дом с мансардой на берегу черного моря, в 60 км. от Батуми и в 1…
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат
105 м²
7/10 Этаж
€ 250,000
Продается 4‐комнатная квартира в центре г. Тбилиси. Квартира пыльностью отремонтирована. В …
Дом 4 спальни
Деревня Дигоми, Грузия
6 Количество комнат
370 м²
Количество этажей 3
€ 970,000
Новый дом в стиле модерн. Построен в 2019 году, в этом году реновация завершена полностью. О…
Дом 5 спален
Деревня Дигоми, Грузия
8 Количество комнат
850 м²
Количество этажей 2
€ 685,000
Продается вилла в тихом, спокойном и красивом месте в Тбилиси. Этаж I: большая гостевая ком…
Дом 3 спальни
Тбилиси, Грузия
10 Количество комнат
355 м²
Количество этажей 3
€ 255,000
Дом недавно построен и отремонтирован. На первом этаже жилая комната, гараж, подвал, кабине…
Дом 7 спален
Тбилиси, Грузия
12 Количество комнат
640 м²
1/4 Этаж
€ 1,400,000
Продается частный дом в центральном районе Тбилиси, в 2 минутах от Круглого сада. Дом имее…
Квартира 3 спальни
28 28, Грузия
4 Количество комнат
193 м²
1/8 Этаж
€ 355,000
Квартира расположена на первом этаже 8-этажного дома в самом престижном р-не г. Тбилиси - Ва…
Квартира 4 спальни
Тбилиси, Грузия
5 Количество комнат
350 м²
4/9 Этаж
€ 520,000
Продается 5-комнатная квартира с болшой верандой и камином. Квартира находится рядом с Тбил…
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат
125 м²
4/5 Этаж
€ 235,000
Продается квартира с новым ремонтом с мебелью и техникой, мебель новая, неиспользованная. К…
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат
100 м²
3/7 Этаж
€ 240,000
Продается 3‐комнатная квартира в самом центре г. Тбилиси, около здания парламента на паралле…
Квартира 3 спальни
28 28, Грузия
5 Количество комнат
144 м²
5/6 Этаж
€ 315,000
Продается 5-комнатная квартира с евроремонтом в Ваке, с лучшими видами на Тбилиси и на гору …
Квартира 3 спальни
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат
115 м²
9/41 Этаж
€ 540,000
Продается в Аксис Тауэрс, на 9 этаже, недавно отремонтированная квартира 115 м² без пре…
Квартира 6 спален
Агараки, Грузия
8 Количество комнат
250 м²
3/32 Этаж
€ 480,000
Продается квартира площадью 250 квадратных метров в комплексе Сабуртало Палас. Качественный …
Квартира 3 спальни
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат
133 м²
2/5 Этаж
€ 210,000
Срочно!!! Продается новая 4-комнатная квартира в Ортачале на улице Табидзе. Все три спальни …
Квартира 3 спальни
Тбилиси, Грузия
8 Количество комнат
193 м²
13/14 Этаж
€ 380,000
Квартира 193 квадратных метра. Нежилой, новый с качественным ремонтом. Расположенный в страт…
Квартира 3 спальни
Тбилиси, Грузия
5 Количество комнат
149 м²
10/10 Этаж
€ 310,000
Продается квартира с красивым видом в 20 метрах от центрального парка. Общая площадь - 149 …
Дом 14 спален
Тбилиси, Грузия
34 Количество комнат
2 250 м²
Количество этажей 5
€ 2,700,000
Дом расположен в центральном районе Тбилиси, на небольшом холме. Это уникальное строение из …
Квартира 3 спальни
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат
200 м²
5/10 Этаж
€ 220,000
Продается квартира в г. Тбилиси возле Дворца спорта в одном из лучших новостроек, дом кирпич…
Квартира 3 спальни
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат
118 м²
2/6 Этаж
€ 255,000
Продается 4-комнатная квартира в престижном новостройке с мебелью и техникой. Квартира распо…
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