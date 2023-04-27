Квартира 3 комнаты Тбилиси, Грузия 3 Количество комнат 1 ванных комнат 88 м² 1/5 Этаж

€ 102,306

Продается 3-комнатный офис или жилая квартира в Ваке, на проспекте Чавчавадзе, рядом с компл…