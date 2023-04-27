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191 объект найдено
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Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
29 м²
15/40 Этаж
€ 39,655
Calligraphy Towers By Grand Maison квартиры премиум-класса в Батуми, Грузия / HA…
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
21 Этаж
€ 53,684
7th Heaven Residence — дизайнерский 40-этажный жилой комплекс премиум-класса на первой…
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
21 Этаж
€ 53,669
7th Heaven Residence — дизайнерский 40-этажный жилой комплекс премиум-класса на первой…
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
15 Этаж
€ 54,702
7th Heaven Residence — дизайнерский 40-этажный жилой комплекс премиум-класса на первой…
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
12 Этаж
€ 53,901
7th Heaven Residence — дизайнерский 40-этажный жилой комплекс премиум-класса на первой…
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
8 Этаж
€ 50,324
7th Heaven Residence — дизайнерский 40-этажный жилой комплекс премиум-класса на первой…
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Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
33 м²
16 Этаж
€ 45,264
7th Heaven Residence — дизайнерский 40-этажный жилой комплекс премиум-класса на первой…
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
41 м²
18 Этаж
€ 84,933
Porta Batumi Tower - сверкающая над горизонтом Батуми башня, не только придает городу новый …
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
18 Этаж
€ 78,427
Porta Batumi Tower - сверкающая над горизонтом Батуми башня, не только придает городу новый …
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
34 м²
5/9 Этаж
€ 57,626
Добро пожаловать в мир возможностей, где вы можете обрести свой идеальный дом! Это мир ро…
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
34 м²
4/9 Этаж
€ 38,817
Добро пожаловать в мир возможностей, где вы можете обрести свой идеальный дом! Это мир ро…
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 38,482
Клубный дом Sea Hills расположен в 7 минутах езды от центра Батуми. В зеленой и тихой пригор…
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 34,177
Клубный дом Sea Hills расположен в 7 минутах езды от центра Батуми. В зеленой и тихой пригор…
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
34 м²
7 Этаж
€ 27,949
Клубный дом Sea Hills расположен в 7 минутах езды от центра Батуми. В зеленой и тихой пригор…
Студия
Батуми, Грузия
34 м²
7 Этаж
€ 27,704
Клубный дом Sea Hills расположен в 7 минутах езды от центра Батуми. В зеленой и тихой пригор…
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
36 м²
3 Этаж
€ 93,639
Radisson Residences - эксклюзивные 5-звездочные резиденции на побережье Батуми. …
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
3 Этаж
€ 90,878
Radisson Residences - эксклюзивные 5-звездочные резиденции на побережье Батуми. …
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
33 м²
5 Этаж
€ 83,130
Radisson Residences - эксклюзивные 5-звездочные резиденции на побережье Батуми. …
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
32 м²
3 Этаж
€ 83,008
Radisson Residences - эксклюзивные 5-звездочные резиденции на побережье Батуми. …
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
31 м²
9 Этаж
€ 24,934
SMG Palace - 13-ти этажный жилой комплекс, который расположен в первой линии моря. …
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
31 м²
9 Этаж
€ 24,852
SMG Palace - 13-ти этажный жилой комплекс, который расположен в первой линии моря. …
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
9 Этаж
€ 24,771
SMG Palace - 13-ти этажный жилой комплекс, который расположен в первой линии моря. …
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
12 Этаж
€ 30,176
SMG Palace - 13-ти этажный жилой комплекс, который расположен в первой линии моря. …
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
9 Этаж
€ 24,608
SMG Palace - 13-ти этажный жилой комплекс, который расположен в первой линии моря. …
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
11 Этаж
€ 28,614
SMG Palace - 13-ти этажный жилой комплекс, который расположен в первой линии моря. …
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
10 Этаж
€ 26,980
SMG Palace - 13-ти этажный жилой комплекс, который расположен в первой линии моря. …
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
9 Этаж
€ 108,354
Mziuri Gardens - новый уникальный проект на курорте Махинджаури, расположен в нескольких мет…
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
8 Этаж
€ 96,801
Mziuri Gardens - новый уникальный проект на курорте Махинджаури, расположен в нескольких мет…
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
12 Этаж
€ 98,685
Mziuri Gardens - новый уникальный проект на курорте Махинджаури, расположен в нескольких мет…
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
10 Этаж
€ 97,327
Mziuri Gardens - новый уникальный проект на курорте Махинджаури, расположен в нескольких мет…
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