Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Студии

Квартиры-студии с видом на море в Грузии

Батуми
333
Аджарская Автономная Республика
17
Чакви
3
Тбилиси
2
Студия В архив
Очистить
191 объект найдено
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
VIP
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м² 15/40 Этаж
€ 39,655
 Calligraphy Towers By Grand Maison  квартиры премиум-класса в Батуми, Грузия / HA…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 21 Этаж
€ 53,684
7th Heaven Residence — дизайнерский 40-этажный жилой комплекс премиум-класса на первой…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 21 Этаж
€ 53,669
7th Heaven Residence — дизайнерский 40-этажный жилой комплекс премиум-класса на первой…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 15 Этаж
€ 54,702
7th Heaven Residence — дизайнерский 40-этажный жилой комплекс премиум-класса на первой…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 12 Этаж
€ 53,901
7th Heaven Residence — дизайнерский 40-этажный жилой комплекс премиум-класса на первой…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 8 Этаж
€ 50,324
7th Heaven Residence — дизайнерский 40-этажный жилой комплекс премиум-класса на первой…
Realting.com
Перейти
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² 16 Этаж
€ 45,264
7th Heaven Residence — дизайнерский 40-этажный жилой комплекс премиум-класса на первой…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м² 18 Этаж
€ 84,933
Porta Batumi Tower - сверкающая над горизонтом Батуми башня, не только придает городу новый …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 18 Этаж
€ 78,427
Porta Batumi Tower - сверкающая над горизонтом Батуми башня, не только придает городу новый …
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² 5/9 Этаж
€ 57,626
Добро пожаловать в мир возможностей, где вы можете обрести свой идеальный дом! Это мир ро…
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² 4/9 Этаж
€ 38,817
Добро пожаловать в мир возможностей, где вы можете обрести свой идеальный дом! Это мир ро…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 38,482
Клубный дом Sea Hills расположен в 7 минутах езды от центра Батуми. В зеленой и тихой пригор…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 34,177
Клубный дом Sea Hills расположен в 7 минутах езды от центра Батуми. В зеленой и тихой пригор…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² 7 Этаж
€ 27,949
Клубный дом Sea Hills расположен в 7 минутах езды от центра Батуми. В зеленой и тихой пригор…
Студия в Батуми, Грузия
Студия
Батуми, Грузия
34 м² 7 Этаж
€ 27,704
Клубный дом Sea Hills расположен в 7 минутах езды от центра Батуми. В зеленой и тихой пригор…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м² 3 Этаж
€ 93,639
Radisson Residences - эксклюзивные 5-звездочные резиденции на побережье Батуми.   …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 3 Этаж
€ 90,878
Radisson Residences - эксклюзивные 5-звездочные резиденции на побережье Батуми.   …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² 5 Этаж
€ 83,130
Radisson Residences - эксклюзивные 5-звездочные резиденции на побережье Батуми.   …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² 3 Этаж
€ 83,008
Radisson Residences - эксклюзивные 5-звездочные резиденции на побережье Батуми.   …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м² 9 Этаж
€ 24,934
SMG Palace - 13-ти этажный жилой комплекс, который расположен в первой линии моря.  …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м² 9 Этаж
€ 24,852
SMG Palace - 13-ти этажный жилой комплекс, который расположен в первой линии моря.  …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 9 Этаж
€ 24,771
SMG Palace - 13-ти этажный жилой комплекс, который расположен в первой линии моря.  …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 12 Этаж
€ 30,176
SMG Palace - 13-ти этажный жилой комплекс, который расположен в первой линии моря.  …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 9 Этаж
€ 24,608
SMG Palace - 13-ти этажный жилой комплекс, который расположен в первой линии моря.  …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 11 Этаж
€ 28,614
SMG Palace - 13-ти этажный жилой комплекс, который расположен в первой линии моря.  …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 10 Этаж
€ 26,980
SMG Palace - 13-ти этажный жилой комплекс, который расположен в первой линии моря.  …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м² 9 Этаж
€ 108,354
Mziuri Gardens - новый уникальный проект на курорте Махинджаури, расположен в нескольких мет…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 8 Этаж
€ 96,801
Mziuri Gardens - новый уникальный проект на курорте Махинджаури, расположен в нескольких мет…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 12 Этаж
€ 98,685
Mziuri Gardens - новый уникальный проект на курорте Махинджаури, расположен в нескольких мет…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м² 10 Этаж
€ 97,327
Mziuri Gardens - новый уникальный проект на курорте Махинджаури, расположен в нескольких мет…

Параметры недвижимости в Грузии

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти