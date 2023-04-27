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Квартиры-студии с видом на горы в Грузии

Батуми
333
Аджарская Автономная Республика
17
Чакви
3
Тбилиси
2
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98 объектов найдено
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
VIP
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м² 15/40 Этаж
€ 39,655
 Calligraphy Towers By Grand Maison  квартиры премиум-класса в Батуми, Грузия / HA…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м² 18 Этаж
€ 84,933
Porta Batumi Tower - сверкающая над горизонтом Батуми башня, не только придает городу новый …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 18 Этаж
€ 78,427
Porta Batumi Tower - сверкающая над горизонтом Батуми башня, не только придает городу новый …
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² 5/9 Этаж
€ 57,626
Добро пожаловать в мир возможностей, где вы можете обрести свой идеальный дом! Это мир ро…
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² 4/9 Этаж
€ 38,817
Добро пожаловать в мир возможностей, где вы можете обрести свой идеальный дом! Это мир ро…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м² 3 Этаж
€ 93,639
Radisson Residences - эксклюзивные 5-звездочные резиденции на побережье Батуми.   …
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Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 3 Этаж
€ 90,878
Radisson Residences - эксклюзивные 5-звездочные резиденции на побережье Батуми.   …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² 5 Этаж
€ 83,130
Radisson Residences - эксклюзивные 5-звездочные резиденции на побережье Батуми.   …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² 3 Этаж
€ 83,008
Radisson Residences - эксклюзивные 5-звездочные резиденции на побережье Батуми.   …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м² 9 Этаж
€ 108,354
Mziuri Gardens - новый уникальный проект на курорте Махинджаури, расположен в нескольких мет…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 8 Этаж
€ 96,801
Mziuri Gardens - новый уникальный проект на курорте Махинджаури, расположен в нескольких мет…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м² 12 Этаж
€ 98,685
Mziuri Gardens - новый уникальный проект на курорте Махинджаури, расположен в нескольких мет…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 43 м² 10 Этаж
€ 97,327
Mziuri Gardens - новый уникальный проект на курорте Махинджаури, расположен в нескольких мет…
Студия 1 комната в Гонио, Грузия
Студия 1 комната
Гонио, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м² Количество этажей 20
€ 25,553
Wyndham Grand Aqua - это высококачественный актив, разработанный European Village в Батуми с…
Студия 1 комната в Гонио, Грузия
Студия 1 комната
Гонио, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² Количество этажей 20
€ 75,097
Wyndham Grand Aqua - это высококачественный актив, разработанный European Village в Батуми с…
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м² Количество этажей 20
€ 72,596
Wyndham Grand Aqua - это высококачественный актив, разработанный European Village в Батуми с…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 6 Этаж
€ 61,275
Panorama - 40-этажный многофункциональный комплекс, расположен на берегу Черного моря, на пр…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² 6 Этаж
€ 60,949
Panorama - 40-этажный многофункциональный комплекс, расположен на берегу Черного моря, на пр…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² 5 Этаж
€ 59,971
Panorama - 40-этажный многофункциональный комплекс, расположен на берегу Черного моря, на пр…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м² 4 Этаж
€ 59,156
Panorama - 40-этажный многофункциональный комплекс, расположен на берегу Черного моря, на пр…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м² 4 Этаж
€ 58,505
Panorama - 40-этажный многофункциональный комплекс, расположен на берегу Черного моря, на пр…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 4 Этаж
€ 56,549
Panorama - 40-этажный многофункциональный комплекс, расположен на берегу Черного моря, на пр…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² 5 Этаж
€ 55,245
Panorama - 40-этажный многофункциональный комплекс, расположен на берегу Черного моря, на пр…
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 2/18 Этаж
€ 38,449
Квартира в белом каркасе от собственика в комплексе Palm Residence котрый расположен на бере…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 25 м² 21 Этаж
€ 35,309
Отличная квартира с хорошей локацией, рядом стадион, супермаркет Carrefour, остановки общест…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² 19 Этаж
€ 49,795
Продажа - просторная, светлая студия. Комплекс New Wave. Площадь 33,8 кв. м. Напрот…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м² 22 Этаж
€ 48,890
Жилой комплекс «Gumbati in Kheivani» построен в самом развитом районе Батуми, в …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 15 Этаж
€ 81,373
Dreamland Oasis - уникальный курорт, расположенный на территории 100 000 м² в экологиче…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 16 Этаж
€ 79,230
Dreamland Oasis - уникальный курорт, расположенный на территории 100 000 м² в экологиче…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² 14 Этаж
€ 75,415
Dreamland Oasis - уникальный курорт, расположенный на территории 100 000 м² в экологиче…

Параметры недвижимости в Грузии

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