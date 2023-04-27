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Жильё с видом на море в Грузии

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861 объект найдено
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
VIP
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м² 15/40 Этаж
€ 39,655
 Calligraphy Towers By Grand Maison  квартиры премиум-класса в Батуми, Грузия / HA…
Таунхаус 3 спальни в Гонио, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Гонио, Грузия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 130 м² Количество этажей 3
€ 320,803
Wyndham Grand Riviera - это роскошный таунхаус и комплекс вилл в экологически чистом районе …
Коттедж 3 спальни в Земо Квариати, Грузия
Коттедж 3 спальни
Земо Квариати, Грузия
4 Количество комнат 5 ванных комнат 203 м² Количество этажей 3
€ 223,000
The SeaShell complex is located on upland and each cottage offers panora…
Коттедж 3 спальни в Земо Квариати, Грузия
Коттедж 3 спальни
Земо Квариати, Грузия
4 Количество комнат 5 ванных комнат 179 м² Количество этажей 3
€ 186,000
The SeaShell complex is located on upland and each cottage offers panora…
Коттедж 1 спальня в Сарпи, Грузия
Коттедж 1 спальня
Сарпи, Грузия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 55 м² Количество этажей 3
€ 96,000
The SeaShell complex is located on upland and each cottage offers panora…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 21 Этаж
€ 53,684
7th Heaven Residence — дизайнерский 40-этажный жилой комплекс премиум-класса на первой…
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Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 21 Этаж
€ 53,669
7th Heaven Residence — дизайнерский 40-этажный жилой комплекс премиум-класса на первой…
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 8 Этаж
€ 101,632
7th Heaven Residence — дизайнерский 40-этажный жилой комплекс премиум-класса на первой…
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² 12 Этаж
€ 93,868
7th Heaven Residence — дизайнерский 40-этажный жилой комплекс премиум-класса на первой…
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 6 Этаж
€ 71,893
7th Heaven Residence — дизайнерский 40-этажный жилой комплекс премиум-класса на первой…
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м² 12 Этаж
€ 57,242
7th Heaven Residence — дизайнерский 40-этажный жилой комплекс премиум-класса на первой…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 15 Этаж
€ 54,702
7th Heaven Residence — дизайнерский 40-этажный жилой комплекс премиум-класса на первой…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 12 Этаж
€ 53,901
7th Heaven Residence — дизайнерский 40-этажный жилой комплекс премиум-класса на первой…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м² 8 Этаж
€ 50,324
7th Heaven Residence — дизайнерский 40-этажный жилой комплекс премиум-класса на первой…
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м² 16 Этаж
€ 45,264
7th Heaven Residence — дизайнерский 40-этажный жилой комплекс премиум-класса на первой…
Квартира 2 спальни в Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м² 24 Этаж
€ 211,329
Porta Batumi Tower - сверкающая над горизонтом Батуми башня, не только придает городу новый …
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м² 23 Этаж
€ 207,367
Porta Batumi Tower - сверкающая над горизонтом Батуми башня, не только придает городу новый …
Квартира 2 спальни в Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м² 29 Этаж
€ 196,078
Porta Batumi Tower - сверкающая над горизонтом Батуми башня, не только придает городу новый …
Квартира 2 спальни в Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 25 Этаж
€ 190,421
Porta Batumi Tower - сверкающая над горизонтом Батуми башня, не только придает городу новый …
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м² 23 Этаж
€ 148,401
Porta Batumi Tower - сверкающая над горизонтом Батуми башня, не только придает городу новый …
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 23 Этаж
€ 131,631
Porta Batumi Tower - сверкающая над горизонтом Батуми башня, не только придает городу новый …
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 18 Этаж
€ 123,795
Porta Batumi Tower - сверкающая над горизонтом Батуми башня, не только придает городу новый …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м² 18 Этаж
€ 84,933
Porta Batumi Tower - сверкающая над горизонтом Батуми башня, не только придает городу новый …
Студия 1 спальня в Батуми, Грузия
Студия 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м² 18 Этаж
€ 78,427
Porta Batumi Tower - сверкающая над горизонтом Батуми башня, не только придает городу новый …
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² 5/9 Этаж
€ 57,626
Добро пожаловать в мир возможностей, где вы можете обрести свой идеальный дом! Это мир ро…
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м² 5/9 Этаж
€ 83,601
Добро пожаловать в мир возможностей, где вы можете обрести свой идеальный дом! Это мир ро…
Студия 1 комната в Батуми, Грузия
Студия 1 комната
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² 4/9 Этаж
€ 38,817
Добро пожаловать в мир возможностей, где вы можете обрести свой идеальный дом! Это мир ро…
Квартира 2 спальни в Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 101 м² 9 Этаж
€ 95,017
Клубный дом Sea Hills расположен в 7 минутах езды от центра Батуми. В зеленой и тихой пригор…
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м² 8 Этаж
€ 74,140
Клубный дом Sea Hills расположен в 7 минутах езды от центра Батуми. В зеленой и тихой пригор…
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м² 7 Этаж
€ 57,147
Клубный дом Sea Hills расположен в 7 минутах езды от центра Батуми. В зеленой и тихой пригор…

Регионы с недвижимостью на продажу

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Аджарская Автономная Республика
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Загэси
Коджори
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Параметры недвижимости в Грузии

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