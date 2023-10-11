Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Грузия
  4. Самцхе-Джавахети

Жильё с видом на горы в Самцхе-Джавахети, Грузия

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Земо Квариати, Грузия
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Земо Квариати, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 179 м²
Количество этажей 3
The SeaShell complex is located on upland and each cottage offers panoramic sea views. Start…
€190,362
Квартира 1 комната в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 комната
Тбилиси, Грузия
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Этаж 4/6
€31,685
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Хелвачаури, Грузия
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Хелвачаури, Грузия
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€332,409
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Тбилиси, Грузия
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Тбилиси, Грузия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
1 -этажный 140 кв.м. новый частный дом в аренду в Дигоми 7, на улице Нозадзе, расположенный …
€165,026
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Тбилиси, Грузия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Тбилиси, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 11/13
Эксклюзивное предложение! Продается трёхкомнатная квартира 76м2 в новостройке в непосредстве…
€116,933
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/15
Green Collection, это комплекс бизнес-класса, расположенный возле батумского ботанического с…
€72,076
Realting.com
Перейти
Таунхаус 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Secret Garden — современный жилой комплекс в центральном районе Батуми, предлагающий комфорт…
€126,740
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Батуми, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 4/14
Четвертый проект от разработчика, расположенный на первой линии с гарантированным видом на м…
€65,067
Дом 1 спальня в Тбилиси, Грузия
Дом 1 спальня
Тбилиси, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 6
€79,873
Квартира 3 спальни с мебелью, с лифтом, с гаражом в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 спальни с мебелью, с лифтом, с гаражом
Тбилиси, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 2/8
Описание: 4-комнатная квартира на продажу или в аренду в Авлабари, на улице Телави, недалеко…
€112,218
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море в Батуми, Грузия
Квартира 1 комната с балконом, с лифтом, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 8
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€47,037
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с центральным отоплением в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с центральным отоплением
Тбилиси, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 2/10
Description: 3-room apartment for sale in Saburtalo, on Lortkip…
€73,554

Параметры недвижимости в Самцхе-Джавахети, Грузия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти