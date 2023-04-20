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Купить дом с видом на горы в Кварели, Грузия

1 объект найдено
Домв Тхилистскаро, Грузия
Дом
Тхилистскаро, Грузия
€ 1,900,000
В Кварельском районе продается действующий Шато Бруале, построенный на земельном участке пло…
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Параметры недвижимости в Кварели, Грузия

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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