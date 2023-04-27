Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Пентхаусы

Пентхаусы с бассейном в Грузии

Батуми
4
Аджарская Автономная Республика
2
Пентхаус В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни в Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 14/18 Этаж
€ 84,199
Продается отличная 3 комнатная квартира с Евроремонтом.  4 балкона.  В квартире ос…
Вилла 3 спальни в Грузия, Грузия
Вилла 3 спальни
Грузия, Грузия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 150 м²
€ 108,644
Описание: 2-х этажный деревянный коттедж на продажу, 4-комнатна…
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м² 4 Этаж
€ 38,044
White Line – современный, высокотехнологический комплекс, облик его продолжает эс…
Коттедж 3 спальни в Батуми, Грузия
Коттедж 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 146 м² Количество этажей 3
€ 135,804
Жилой комплекс всего из 15 таунхаусов на склоне горы с панорамными видами на Чёрное Море и …
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 24 Этаж
€ 58,496
Arcon Batumi Residence - 25-этажный многофункциональный комплекс, расположенный в 500 метрах…
Квартира 2 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
57 Количество комнат 2 ванных комнат 57 м² 1/3 Этаж
€ 99,590
Описание: 2-комнатная квартира ( 2 изолированных, отдельные комнаты ) для продажи в Абанотуб…
Realting.com
Перейти
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м² 11/38 Этаж
€ 67,957
Calligraphy Towers By Grand Maison - квартиры премиум-класса в Батуми, Грузия / HAMPTON BY H…
Квартира 3 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 3 спальни
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м² 4/4 Этаж
€ 199,180
Description: 4-room apartment for sale in Tskneti, on Tamar Mep…
Квартира 2 спальни в Батуми, Грузия
Квартира 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м² 17 Этаж
€ 47,192
Batumi Palace расположен на пересечении улиц Кобаладзе и Тбел Абусеридзе.   Удобн…
Квартира 2 спальни в Тбилиси, Грузия
Квартира 2 спальни
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 102 м² 4/8 Этаж
€ 90,536
Описание: 3 -комнатная квартира на продажу в Сабуртало, на улиц…
Квартира 1 спальня в Батуми, Грузия
Квартира 1 спальня
Батуми, Грузия
2 Количество комнат 36 м²
€ 36,151
Рассрочка до 2 лет. Del Mar – загородный жилой комплекс с современной инфраструктур…
Вилла 4 комнаты в Грузия, Грузия
Вилла 4 комнаты
Грузия, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 170,208
Описание: Срочно продается или сдается в аренду долгосрочная 1-…

Параметры недвижимости в Грузии

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти