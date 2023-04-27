Коттедж 3 спальни Батуми, Грузия 4 Количество комнат 4 ванных комнат 146 м² Количество этажей 3

€ 135,804

Жилой комплекс всего из 15 таунхаусов на склоне горы с панорамными видами на Чёрное Море и …