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9 объектов найдено
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Пентхаус 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
90 м²
15/15 Этаж
€ 244,448
Mziuri Gardens - новый уникальный проект на курорте Махинджаури, расположен в нескольких мет…
Пентхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
15/15 Этаж
€ 289,716
Mziuri Gardens - новый уникальный проект на курорте Махинджаури, строительство которого веде…
Пентхаус 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
90 м²
14/15 Этаж
€ 130,372
Mziuri Gardens - новый уникальный проект на курорте Махинджаури, строительство которого веде…
Пентхаус
Батуми, Грузия
720 м²
21/21 Этаж
€ 526,016
Мы предлагаем вам уникальную возможность приобрести недвижимость в одном из самых востребова…
Пентхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
394 м²
9/9 Этаж
€ 748,964
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Пентхаус 5 спален
Батуми, Грузия
7 ванных комнат
590 м²
31/31 Этаж
€ 715,237
Продается пентхаус в Батуми, в комплексе Best Western Premier. Пентхаус находится на 31 эта…
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Пентхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
258 м²
31/31 Этаж
€ 407,413
Продается пентхаус в Батуми, в комплексе Best Western Premier. Пентхаус находится на 31 эта…
Пентхаус 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат
3 ванных комнат
332 м²
31/31 Этаж
€ 407,413
Продается пентхаус в Батуми, в комплексе Best Western Premier. Пентхаус находится на 31 эта…
Пентхаус
Батуми, Грузия
798 м²
19/20 Этаж
€ 586,675
Продается 19-ый этаж полностью Дешевле розничной цены на 20% Увеличение стоимости на …
Параметры недвижимости в Грузии
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