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Пентхаусы с видом на горы в Грузии

Батуми
4
Аджарская Автономная Республика
2
Пентхаус В архив
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11 объектов найдено
Пентхаус 2 спальни в Батуми, Грузия
Пентхаус 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м² 15/15 Этаж
€ 244,448
Mziuri Gardens - новый уникальный проект на курорте Махинджаури, расположен в нескольких мет…
Пентхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Пентхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м² 15/15 Этаж
€ 289,716
Mziuri Gardens - новый уникальный проект на курорте Махинджаури, строительство которого веде…
Пентхаус 2 спальни в Батуми, Грузия
Пентхаус 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 90 м² 14/15 Этаж
€ 130,372
Mziuri Gardens - новый уникальный проект на курорте Махинджаури, строительство которого веде…
Пентхаус в Батуми, Грузия
Пентхаус
Батуми, Грузия
720 м² 21/21 Этаж
€ 526,016
Мы предлагаем вам уникальную возможность приобрести недвижимость в одном из самых востребова…
Пентхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Пентхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 394 м² 9/9 Этаж
€ 748,964
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Пентхаус 4 спальни в Тбилиси, Грузия
Пентхаус 4 спальни
Тбилиси, Грузия
8 Количество комнат 3 ванных комнат 201 м² 6/8 Этаж
€ 348,565
Эксклюзивное предложение!  Продается пентхаус 201 м2 в доме бизнес-класса Green Hill…
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Пентхаус 3 спальни в Тбилиси, Грузия
Пентхаус 3 спальни
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 460 м²
€ 633,754
Двухуровневая квартира ( пентхаус ) на продажу на улице Марджанишвили, улица Котэ Марджанишв…
Пентхаус 5 спален в Батуми, Грузия
Пентхаус 5 спален
Батуми, Грузия
7 ванных комнат 590 м² 31/31 Этаж
€ 715,237
Продается пентхаус в Батуми, в комплексе Best Western Premier. Пентхаус находится на 31 эта…
Пентхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Пентхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 258 м² 31/31 Этаж
€ 407,413
Продается пентхаус в Батуми, в комплексе Best Western Premier. Пентхаус находится на 31 эта…
Пентхаус 2 спальни в Батуми, Грузия
Пентхаус 2 спальни
Батуми, Грузия
3 Количество комнат 3 ванных комнат 332 м² 31/31 Этаж
€ 407,413
Продается пентхаус в Батуми, в комплексе Best Western Premier. Пентхаус находится на 31 эта…
Пентхаус в Батуми, Грузия
Пентхаус
Батуми, Грузия
798 м² 19/20 Этаж
€ 586,675
Продается 19-ый этаж полностью Дешевле розничной цены на 20% Увеличение стоимости на …

Параметры недвижимости в Грузии

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